Addio a Douglas Trumbull, che immaginò il futuro al cinema

Aveva visto cose che noi umani non potevamo immaginare, ce le ha mostrate, e ci ha imprigionati dentro i nostri sogni di altre realtà. Era lui l’uomo dietro gli effetti speciali di Blade Runner e di altre pietre miliari del cinema di fantascienza come 2001 Odissea nello Spazio, Incontri ravvicinati del terzo tipo e Star Trek. Ora Douglas Trumbull se n’è andato, a 79 anni. Potremmo dire – visto il curriculum – volato via? A dare l’annuncio della scomparsa è stata la figlia Amy su Facebook: “Mio padre è morto al termine di una battaglia fiera contro un tumore al cervello”. Trumbull, ha aggiunto Amy – e non si può non essere d’accordo – era “un genio assoluto e un mago”, in grado d’immaginare e realizzare effetti speciali che ne hanno fatto un pioniere nella storia del cinema.

Gli inizi

Durante gli anni sessanta, Trumbull lavorava presso un piccolo studio di produzione di film e animazioni sui voli spaziali, la Graphic Films. Uno dei suoi lavori attirò l’attenzione di Stanley Kubrick che gli propose di lavorare per il film 2001, Odissea nello Spazio. Suoi gli effetti speciali nella scena della “porta delle stelle”. Nel 1971 dirige 2002: la seconda odissea (Silent Running), prodotto dalla Universal. In Italia il film fu distribuito arbitrariamente come sequel di 2001: Odissea nello spazio (un vero seguito del film di Kubrick, 2010 – L’anno del contatto, sarebbe poi uscito nel 1984). Oltre al titolo, infatti, furono modificati anche i dialoghi nel doppiaggio, imputando ad esempio il forte progresso al contatto con il monolito, a scapito dell’ecosistema terrestre. Inoltre, il personaggio del comandante della nave di soccorso Berkshire – presente unicamente come voce via radio – è sostituito da un ripristinato computer HAL 9000, nuovamente doppiato da Gianfranco Bellini.

Le opere

Nel 1977 lavora agli effetti di Incontri ravvicinati del terzo tipo e del film Star Trek. Nell’81 è la volta di Blade Runner, che non potrà portare a termine per mantenere l’impegno per la realizzazione del suo secondo film, Brainstorm generazione elettronica. Successivamente si allontana dal mondo di Hollywood per concentrarsi sullo sviluppo di nuove tecnologie per l’industria dello spettacolo come fiere e luna park, tra cui il Back to the Future Ride degli Universal Studios Theme Park.

Gli Oscar

Trumbull ha ottenuto tre nomination all’Oscar per gli effetti speciali e uno speciale premio scientifico e ingegneristico per il suo lavoro nel progettare il sistema di telecamere Showscan CP-65. Nel 2012 ha ricevuto uno speciale Oscar tecnico per i suoi contributi all’industria.