Adele è la regina dei Brit Awards 2022. I Måneskin tornano da Londra a mani vuote

L’avevamo lasciata in lacrime, bloccata dal covid annullando le date di Las Vegas che avrebbero segnato il suo ritorno dopo cinque anni di lontananza dal palcoscenico e la ritroviamo radiosa mattatrice dei Brit Awards 2022 dove ha conquistato tre premi: per il miglior album con “30”, per la miglior canzone con ‘Easy On Me’ e come artista dell’anno. È Adele l’indiscussa protagonista del più importante premio dell’industria musicale britannica. Fuori dalla lista dei vincitori invece i Måneskin che erano candidati nelle categorie ‘Gruppo internazionale dell’anno’, dove sono stati battuti da Silk Sonic, il duo stellare formato da Bruno Mars e Anderson Paak, e ‘Canzone dell’anno’ per il brano ‘I Wanna Be Your Slave’.

Adele batte i Maneskin che tornano a mani vuote

Adele è l’artista dell’anno, non artista femminile, in una premiazione che ha visto per la prima volta eliminare la distinzione in categorie di genere. Una scelta da cui, in parte, la cantautrice londinese ha voluto prendere le distanze. “Capisco perché hanno cambiato il nome di questo premio, ma adoro essere una donna, essere un’artista donna, lo voglio”, ha detto la superstar britannica tra gli applausi dell’arena O2 di Londra. Gli organizzatori hanno motivato la scelta dicendo di voler celebrare “gli artisti esclusivamente per la loro musica e il loro lavoro, piuttosto che per come scelgono di identificarsi o come altri potrebbero vederli”. L’edizione di quest’anno dei Brit Awards ha visto comunque il maggior numero di presenze femminili in oltre un decennio, 18, anche se gli uomini continuano a dominare la scena nelle nomination.