Ancora un successo per Idee e Persone

In tanti per le ultime due puntate di mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio ella trasmissione Insieme Idee e Persone condotta da Vincenzo Lovino.

Numerosi da casa per la diretta televisiva ma anche quella Facebook e Youtube, nelle pagine dedicate alla trasmissione.

Cultura, attualità sport e spettacolo. E poi: Crisi di Governo. Come andrà a finire?

Ne abbiamo parlato con i nostri importanti ospiti con la consueta chiarezza che caratterizza il nostro Talk Show.

Nella puntata di mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio in studio e in diretta Skype c’erano

Giuseppe la Rosa, Vicepresidente Associazione “Arcobaleno”, Padova.

Marco de Rito, Partito Democratico.

Emanuele Munari, Sindaco di Gallio, (Vi) e Presidente Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni.

Gianpaolo Bottacin, Assessore Regionale Veneto ad Ambiente, Clima, Protezione Civile e Dissesto Idrogeologico.

On. Diego Zardini, Partito Democratico.

Avv. Hilary Sedu, Foro di Napoli.

Alba Carpineti, Presidente Associazione “La Forza di un Sorriso”, Senegal.

Avv. Simona Beccaccioli, Associazione Anti Violenza Donne, “Realtà donna” – Realtà Popolare.

Cristian Ricci, Tenore.

Ettore Tamà, Coordinatore Provinciale Padova – Italia Viva.

Patrizia Salviato, Atleta e Titolare Palestra Enjoy Fitness Club, Padova.

Andrea Michelini, Giocatore Mogliano Rugby.

Riccardo Mortandello, Sindaco di Montegrotto Terme, (Pd) e Segretario Regionale PSI.

Il 10 febbraio

Nella puntata del 10 febbraio abbiamo trattato la delicata questione delle adozioni internazionali con l’intervento di Giuseppe la Rosa, Vicepresidente Associazione “Arcobaleno”, Padova e Alba Carpineti, Presidente Associazione “La Forza di un Sorriso”, Senegal.

Prezioso l’intervento dell’Avv. Hilary Sedu, del Foro di Napoli che ha fatto luce sugli episodi di razzismo che ancora sono all’ordine del giorno nel nostro Paese, in particolare riferendosi ad una sua esperienza personale balzata ai fatti di cronaca, dove un giudice onorario, ha messo in dubbio la veridicità del suo titolo professionale.

Importante è stato anche l’intervento di Gianpaolo Bottacin, Assessore Regionale Veneto ad Ambiente, Clima, Protezione Civile e Dissesto Idrogeologico. In questo periodo emergenziale la Regione continua ad avere un ruolo importante e fondamentale sull’ambiente.

Ecco alcune sue dichiarazioni:-“ Abbiamo messo a punto un sistema di previsione in collaborazione con l’Università di Padova che ci permette con 72 h di anticipo di intervenire sulle piene di fiumi e corsi d’acqua in Veneto”.

Un grazie speciale va anche all’intervento dell’Avv. Simona Beccaccioli, Associazione Anti Violenza Donne, “Realtà donna” – Realtà Popolare che ha costituito questa Associazione per la tutela e i diritti delle donne.

Giovedì 11

Giovedì 11 febbraio -Insieme Idee e Persone- da sempre vicino ai nostri imprenditori, soprattutto in questo periodo, ha voluto riservare uno spazio particolare al mondo dello spettacolo e dello sport per dare voce a questa categoria che è stata dimenticata dal nostro Governo pur essendo così importante e costituendo una forma di reddito fondamentale per il nostro Paese e la nostra cultura.

Si deve quindi ripartire dalla bellezza e dalla cultura come ha sottolineato il nostro Tenore Cristian Ricci e dallo sport per il nostro benessere psicofisico che da lavoro a tanti cittadini italiani che da mesi sono fermi e sostenuti irrisoriamente dallo Stato.

Insieme Idee e Persone da sempre da voce a tutti voi, perché crede fermamente nel valore delle persone per ripartire più forti di prima.