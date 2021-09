Bibione a San Michele: quando la spiaggia arriva nell’entroterra

E’ il quinto appuntamento con l’arte a San Michele al Tagliamento che, con l’inaugurazione di venerdì 17 settembre alle ore 18.00 negli spazi espositivi di “San Michele in Arte”, dà il via alla mostra “Bibione a San Michele, quando la spiaggia arriva in città“. L’esposizione propone una serie di contenuti multimediali, fotografie e suoni che riproducono ciò che la spiaggia e la natura tutta offrono ai propri visitatori, in cambio di rispetto e gratuita meraviglia.

NextArt

La NextArt, ramo organizzativo dell’associazione Next e curatrice delle rassegne artistiche, conferma l’interesse da parte del territorio per le iniziative proposte, riportando le emozioni variegate della cittadinanza che inizia a manifestare gratitudine per la continuità e l’originalità dei contenuti. Contribuiscono alla realizzazione di questa mostra: Annalia Boldrin e Sara d’Annunzio con il Progetto LuMe, attualmente visitabile al Faro di Bibione, e Giosuè Cuccurullo, portavoce del Comitato Riserva Naturale Foce del Tagliamento.

Informazioni

L’ingresso è GRATUITO con green pass o tampone negativo, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 13.00; chiuso il lunedì e la domenica.

Info su www.associazionenext.it/newseventi.html oppure 342.0753907.

Inaugurazione : venerdì 17 settembre alle ore 18:00 in piazza della libertà a San Michele al Tagliamento (Ve).