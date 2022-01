Casanova debutta con le scarpe della Riviera

La Riviera del Brenta protagonista con le sue calzature di Casanova Opera Pop, il kolossal musical-teatrale composto e prodotto da Red Canzian che debutterà a Venezia venerdì 21 gennaio 2022.

Grazie alla partnership tra il celebre musicista e il Politecnico Calzaturiero di Vigonza (Pd), attori, cantanti, ballerini e acrobati indosseranno 26 diversi modelli realizzati nel distretto, per un totale di 51 paia di scarpe. Otto le aziende che gratuitamente si sono messe a disposizione: Calzaturificio

Barbato di Fiesso d’Artico, Calzaturificio Bellò di Vigonovo, C.D.P Franco Ballin di Fiesso d’Artico, Calzaturificio Paoul di Saonara, HIM.CO di Fossò, Lordh di Vigonza, Masiero Lorenzo di Vigonovo oltre al vicentino Calzaturificio Walles (di Rossano Veneto).

A partire dall’idea stilistica della costumista Desirée Costanzo, i progetti sono stati condivisi con il Politecnico. Le imprese hanno quindi gestito l’intero processo creativo: la ricerca dei materiali, dei componenti e la produzione. Lo stile è quello tipico del Settecento: dal classico modello in pelle nera con fibbie in rilievo, allo stivale indossato da Casanova con speroni ed effetti vintage. Dal sandalo in corda di frate Balbi, alle

scarpe pregiate, viola con pietre nere, della Contessa. Dalle calzature della protagonista Francesca – bianche con ricami dorati, blue e verde, argento con fiocco azzurro – alle bordeaux dei gondolieri.

Quelle dei ballerini, morbide e veloci da infilare, presentano una suola in bufalo che favorisce l’aderenza al pavimento. “Arte dello spettacolo e della calzatura si incontrano nel musical di Red Canzian, che esalta Venezia

e i suoi 1600 anni di storia. La lunga tradizione manifatturiera della città lagunare si coniuga con la cultura dell’innovazione, da sempre il tratto distintivo del distretto della Riviera del Brenta. Ne sono la dimostrazione le splendide creazioni che potremo ammirare in scena” afferma il Presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese.

“È motivo d’orgoglio per il Politecnico aver collaborato a questo progetto artistico. Ringrazio le aziende che si sono messe a disposizione a titolo gratuito per la realizzazione delle calzature e che si sono fatte carico, con il nostro coordinamento, dell’intero processo creativo” aggiunge l’Amministratore delegato del Politecnico Calzaturiero Antonio Passuello.

“Ringrazio il Politecnico e tutte le aziende calzaturiere che hanno creduto nel mio sogno e ci hanno concretamente aiutato a realizzarlo. La competenza e la dedizione delle imprese artigianali italiane di questo settore, del resto, sono un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo e anche per questo sono felice che siano al nostro fianco in questo grande progetto” dichiara Red Canzian. Tratto dal best-seller di Matteo Strukul “Giacomo Casanova – la sonata dei cuori infranti”, Casanova Opera Pop è diretto da Emanuele Gamba. Lo spettacolo è un vero e proprio atto d’amore per

Venezia, attraverso il racconto di una delle sue figure simbolo. La chiave di lettura innovativa su Giacomo Casanova ha acceso la scintilla e ispirato Red Canzian a comporre 35 brani inediti – 29 cantati e 6 strumentali – per oltre 2 ore di musica.