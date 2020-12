Claudio Pepe e “La stagione del Diavolo” a Insieme Idee e Persone

Ospite della trasmissione Insieme Idee e Persone lo scrittore Claudio Pepe autore del suo ultimo libro “La Stagione del Diavolo”.

Numerose le telefonate in diretta per questo suo ultimo avvincente romanzo che sta riscuotendo un grande successo.

Il romanzo

“La stagione del Diavolo” è un intreccio amoroso che, con grande climax, parte dalla Roma imperiale per portare il lettore a ragionare sui temi dei nostri giorni; a volte anche quelli tenuti nascosti e occultati come il tema degli abusi sessuali in ambito ecclesiastico.

Le dichiarazioni dell’autore

“Simone e Veronica si conoscono in occasione dell’incontro al Circo Massimo con il Papa nell’agosto del 2018. Per circostanze fortuite sono costretti a passare una notte all’interno delle catacombe della Roma Imperiale. Lì trovano antichi personaggi in una storia intricata di misteri dove vengono a conoscenza anche del fenomeno della pedofila nelle chiesa”

Lo stile di Pepe

Lo scrittore con grande delicatezza e, una penna “leggera” riesce a sondare, senza mai risultare pesante, temi molto delicati che raccontano, in modo romanzato, fatti però realmente accaduti. Infatti lo stesso autore dichiara: “Ci sono episodi veri. Racconto fatti realmente accaduti. Ho conosciuto molte persone e ho avuto la possibilità di avere un dialogo con loro. Spesso chi ha subito un abuso non ne parla. Lo fa solo se glielo chiedi. Ha bisogno che qualcuno glielo chieda e poi con le lacrime agli occhi si apre in un fiume di parole”.

Un racconto toccante che narra un incontro d’amore, un viaggio nel tempo che ci permette di indagare le origini della nostra storia tenendoci sospesi fino all’ultima pagina.