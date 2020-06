Clint Eastwood, un secolo di cinema

Da ruoli marginali a protagonista indiscusso, sino alla regia di pellicole ormai entrare nella storia del cinema.

Nato a San Francisco il 31 maggio 1930 da Clinton Eastwood Sr. e Margaret Ruth Runner, Clint cresce presso la fattoria della nonna per via dei continui trasferimenti della famiglia, che lo vedono cambiare numerose scuole. Ottenuto il diploma, decide di rendersi indipendente per evitare ulteriori spostamenti in altri Stati e rimane in California.

Dio, patria e famiglia

Inutile nascondere il patriottismo spudorato e la sua appartenenza all’area conservatrice, che caratterizza il suo cinema, quello da lui diretto s’intende. E per strane vie del destino, sarà proprio il richiamo alle armi a farlo incrociare con il cinema. Come? Proprio durante la leva conosce David Janssen (Il fuggiasco) che gli propone di tentare la via del grande schermo. Scampato prima alla guerra di Corea e poi a un grave incidente aereo durante l’addestramento, grazie alle sue doti fisiche e la sua prestanza atletica, in effetti il giovane Clint aveva tutte le carte in regola per varcare la soglia di Hollywood.

Sulla lunga via del cinema

Dopo essere stato provinato presso gli Universal Studios, viene messo sotto contratto, con suo grande stupore, per 75 dollari a settimana. Sposa l’amata Maggie Johnson, nel frattempo interpreta piccoli ruoli, alcuni dei quali lo vedono addirittura privo di battute, in film a bassissimo costo. Clint comunque non cede e continua ad accettare qualsiasi ruolo. Il western e le praterie al genere correlate sembrano essere la sua luce verso il lungo cammino a Hollywood. Infatti, viene notato dal produttore Robert Sparks (CBS) per via di un suo ruolo ne L’urlo di guerra degli apaches (1958), che gli concede l’occasione per il grande passo: essere protagonista nella serie TV di successo Gli uomini della prateria e Rawhide.

Clint e una carriera nel Far-West

Eppure, nonostante Hollywood fosse imbattibile e riconosciuta in ogni dove quale patria della settima arte, il cinema sembrava però farsi in Europa. Riceve quindi la proposta di recitare in un film diretto da un regista italiano, “tale” Sergio Leone. Approda quindi sul set di Per un pugno di dollari, ignaro del fatto che stesse dando vita a un vero e proprio filone, oltre che a una trilogia di enorme successo (oltre al già citato Per un pugno di dollari, anche Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo). Se si parla di spaghetti-western infatti non si può non pensare al volto barbuto di Sergio Leone e allo sguardo penetrante di Eastwood nel primissimo piano ne Il buono, il brutto e il cattivo. Clint Eastwood quindi, se già in patria era noto, in Europa, ma soprattutto in Italia, spopola proprio grazie ai western che ancora oggi risuonano nell’aria grazie alle note delle indimenticabili musiche di Ennio Morricone. “La trilogia del dollaro” gli restituisce l’acclamazione del pubblico, ma gli attacchi della critica. Nonostante questi ultimi però la distribuzione dei film che vedono protagonista l’uomo senza nome riscuotono enorme successo anche oltre Oceano. Intanto Clint, sui tanti set apprende molte doti tecniche, per quello che poi sarà il suo futuro balzo alla regia.

I ruoli memorabili

Dall’amicizia con Don Siegel un altro personaggio destinato a rimanere impresso nella mente di tanti porta il volto di Clint Eastwood: l’ispettore Callaghan. Anni Settanta, la criminalità divampa e il pubblico ha sempre più bisogno di sentirsi rassicurato dalla presenza, nonostante tutto, delle forze dell’ordine. Quale momento migliore allora da sfruttare se non questo per dar vita a un ispettore dal pugno di ferro, giustiziere per conto della legge, ma con metodi spesso fuorilegge. Un nuovo esempio dunque di come far cinema anche per l’Italia, dove poco dopo nasceranno sbirri bellocci che con calci e pugni affrontano la criminalità organizzata nelle diverse parti d’Italia (Roma, Napoli, Milano, Genova). E’ l’alba di un nuovo genere per il nostro cinema: il poliziottesco, che vede protagonisti attori del calibro di Maurizio Merli, Luc Merenda o Henry Silva. E come non riconoscere la paternità di tutto questo al personaggio iconico interpretato da Clint?

Clint davanti e dietro la macchina da presa







Per ripercorrere l’intera carriera di Eastwood occorrono corposi volumi monografici, motivo per il quale ci concediamo balzi temporali giustificati soltanto dall’immensa mole di titoli diretti e interpretati dalla star di Hollywood. Tanti infatti i film che, oltre a vederlo protagonista, vengono da lui firmati come regista. Tra questi ne citiamo uno particolarmente significativo nella sua carriera, Gli spietati, che lo vede ritornare nei primi Novanta, quindi al tramonto del genere, su un set western al fianco di Hackman, Freeman ed Harris. Un omaggio a quel cinema che lo ha reso celebre. Non a caso il film è dedicato “a Sergio e a Don”.

Successivamente, Eastwood decide di spaziare dedicandosi a toccanti trame come I ponti di Madison County con Meryl Streep, o film di stampo drammatico. Tutto stava per spianare la strada alla sua fase 0, ossia quella del nuovo millennio.

I capolavori di Clint del nuovo millennio

Quella che possiamo considerare una terza fase per il regista è poi quella che lo vede autore. Firma dal 2000 in poi capolavori ormai entrati a pieno diritto nella storia, seppur recente, del cinema mondiale. Tra questi il drammatico a tinte thriller Mystic River, il campione d’incassi Million Dollar Baby o l’indimenticabile Gran Torino. Tutti titoli che già delineano uno stile personale di Eastwood regista, autoriale e unico.

Semplicemente inimitabile. Tanti poi i biopic (quasi tutti di stampo patriottico), la sua vera strada, a cui dà vita: Invictus, J. Edgar, American Sniper, Sully e Attacco al treno. Quest’ultimo è pura realtà più che realismo, con i veri protagonisti dell’attentato sventato sul treno Thalys il 21 agosto 2015 che interpretano se stessi. E ancora, di recente, con The Mule, il nostro è tornato a interpretare e dirigersi. Insomma, 100 di questi….anni, Clint!