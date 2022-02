Da Good Morning Vietnam a Radio Days: i film che raccontano il mondo della radio

La Giornata mondiale della radio è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite e si celebra ogni anno il 13 febbraio. Anche il cinema si è lasciato spesso ispirare da vicende con rimandi radiofonici. Da Good Morning Vietnam a Radio Days, da Radio America a Tandem, ecco i film più famosi

I LOVE RADIO ROCK (2009)

Il film di Richard Harris (titolo originale The Boat That Rocked) racconta il fenomeno delle radio pirata inglesi negli anni ’60. Colonna sonora eccezionale e un cast corale che vede tra gli altri Philip Seymour Hoffman, Kenneth Branagh, Rhys Ifans e Bill Nighy. La pellicola si basa in particolare sulla vera vicenda di Radio Caroline, emittente fondata su una nave che trasmetteva da acque internazionali

GOOD MORNING, VIETNAM (1987)

Robin Williams è il protagonista del film di Barry Levinson che racconta la vera storia di Adrian Cronauer, aviere e dj che durante la guerra in Vietnam diventa il conduttore della radio locale dell’esercito Usa a Saigon. Irriverente e vulcanico, sconvolge il palinsesto dell’emittente e manda in onda solo musica rock diventando molto popolare tra i soldati e mal sopportato dai suoi superiori

RADIO AMERICA (2006)

L’ultimo film diretto da Robert Altman (titolo originale A Prairie Home Companion) è la storia di una piccola stazione radio del Minnesota che trasmette lo stesso programma di musica e pubblicità dagli anni ’70. I protagonisti, amati dal pubblico, stanno ormai invecchiando. Quando la radio viene assorbita da una grossa compagnia, il programma va verso la chiusura. Il cast corale è sublime, da Woody Harrelson a Meryl Streep, da Tommy Lee Jones a Lily Tomlin

RADIO DAYS (1987)

Perla di Woody Allen che usa il filo conduttore della radio per raccontare la vita delle famiglie statunitensi nel periodo d’oro della radiofonia, tra gli anni ’30 e ’40. Dai quiz agli show, dalle letture dei romanzi via etere alla celebre trasmissione di Orson Welles sull’invasione degli alieni, è un grande omaggio alla radio attraverso gli occhi del protagonista Joe, una sorta di alter ego del regista

RADIOFRECCIA (1998)

L’esordio dietro la macchina da presa di Ligabue, che con questo film ha lanciato definitivamente la carriera di Stefano Accorsi, intreccia il fenomeno delle radio libere nell’Italia di metà anni Settanta alla storia di un gruppo di amici in un paesino emiliano. Le vicende di Radio Raptus sono il racconto di un’epoca

TALK RADIO (1988)

Oliver Stone segue le vicende di Barry Champlain, un giovane che inizia a lavorare in una radio a Dallas riscuotendo grande successo con il suo programma Voci nella notte. Dialoga con gli ascoltatori, gli dà consigli e si schiera apertamente con le minoranze, dagli omosessuali agli afroamericani, attirandosi minacce da parte di estremisti neonazisti

IL DISCORSO DEL RE (2010)

Il regista Tom Hooper si ispira a una storia vera che a suo modo ha la radio come punto di partenza e di arrivo. Il re Giorgio VI (Colin Firth) sale al trono ma soffre di una forma di balbuzie e per aiutarlo a superarla viene chiamato il logopedista Lionel Logue (Geoffrey Rush). Con metodi non convenzionali, i due instaurano un rapporto di amicizia e alla fine il sovrano riuscirà a tenere un perfetto discorso radiofonico alla nazione, in un’epoca in cui la radio era il solo mezzo con cui un re poteva comunicare con i propri sudditi