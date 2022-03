Dall’Sos dei Clash a “Kyiv calling”, inno punk della resistenza ucraina

“Kyiv calling to the whole world…come out of neutrality you boys and girls”, “Kiev chiama il mondo intero…uscite dalla neutralità ragazzi e ragazze”…Con la benedizione dei Clash, una band ucraina ha inciso e pubblicato una nuova versione di London Calling, storico brano del 1979. Restano le atmosfere, cambiano le parole aggiornate all’emergenza dell’invasione russa.

Solidarietà e speranza

‘Kyiv Calling’, la cui copertina assomiglia nella grafica all’album della band inglese, è stata registrata in questi giorni a Leopoli dai Beton (che significa “Concreto”), band ucraina che si descrive come “punk hardcore” ed è composta da un architetto, un ortopedico e un uomo d’affari, Bohdan Hrynko, Oleg Hula e Andriy Zholob, tutti in prima linea. Zholob, chitarrista e voce della band, cura vittime di guerra e soldati, mentre Hrynko, il batterista, e Hula, bassista, fanno parte della difesa territoriale. “Molti musicisti ucraini sono sui campi di battaglia”, ha detto Zholob.“Hanno cambiato le chitarre in pistole. Speriamo che questa canzone mostri lo spirito degli ucraini e la nostra sfida all’aggressione russa. Saremmo lieti se la canzone venisse suonata in tutto il mondo come simbolo di solidarietà e speranza”.