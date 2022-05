È uscito in questi giorni, per i tipi di Federica Picchi Editore, l’ultimo libro del prof. Daniele Trabucco, docente universitario di Diritto Costituzionale italiano e comparato in Svizzera, Milano e presso il Campus Unidolomiti di Belluno, dal titolo “Dentro la Costituzione: 60 riflessioni sull’attualità costituzionale”. Un testo che raccoglie contributi fortemente critici verso la gestione giuridica dell’emergenza sanitaria e che analizza alcune fondamentali questioni etiche nella prospettiva del giusnaturalismo classico. Uno sguardo diverso rispetto alla narrazione dominante il quale intende favorire una discussione plurale ed aperta in relazione ai vari temi affrontati.

Il libro

Il testo, impreziosito della Prefazione del dott. Massimo De’ Manzoni, codirettore del quotidiano nazionale “La Veritá”, e dell’Introduzione del dott. Lamberto Colla, direttore de La Gazzetta dell’Emilia, sarà presentato ufficialmente dopo le elezioni amministrative sia in ambito accademico, sia in ambito associativo.