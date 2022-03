Disney sospende distribuzioni in Russia. Stop anche a The Batman e Morbius

Anche le case cinematografiche si mobilitano dopo l’invasione russa in Ucraina. Disney, Warner e Sony hanno infatti deciso di sospendere l’uscita dei loro film in Russia.

Disney sospende l’uscita dei suoi film in Russia

L’ultimo annuncio è arrivato dalla Disney: ha fatto sapere di aver sospeso l’uscita dei suoi film nei cinema russi in seguito “all’invasione non provocata dell’Ucraina e alla tragica crisi umanitaria”. Tra le pellicole sospese, sottolinea Disney, c’è “Turning Red” di Pixar, la cui uscita era prevista per il prossimo 10 marzo. “Prenderemo future decisioni commerciali in base all’evoluzione della situazione. Nel frattempo, data la portata dell’emergente crisi dei rifugiati, stiamo lavorano con i nostri partner Ong per fornire aiuti urgenti e tutta l’assistenza umanitaria necessaria”, si legge in un comunicato.

Anche Warner e Sony

Non è ancora chiaro, quindi, per quanto tempo la casa cinematografica fermerà le distribuzioni in Russia: la decisione potrebbe toccare anche uscite come “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” e “Lightyear”.