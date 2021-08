È morta Nicoletta Orsomando

Èmorta Nicoletta Orsomando, storica annunciatrice della Rai. La più famosa e iconica delle “signorine buonasera” si è spenta a 92 anni in un ospedale a Roma, dopo una breve malattia. Lo rende noto la famiglia. I funerali si terranno nella chiesa di Santa Maria in Trastevere lunedì prossimo alle 10.15. Per i suoi 90 anni Orsomando era stata visitata delle sue ex colleghe che le avevano portato una torta per festeggiarla: Gabriella Farinon, Paola Perissi, Rosanna Vaudetti, Maria Giovanna Elmi, Aba Cercato. Nelle interviste che aveva concesso negli ultimi anni aveva raccontato di una televisione cresciuta con lei, molto diversa da quella attuale, di cui rimpiangeva la trasmissione dei concerti, delle opere liriche e soprattutto delle commedie teatrali.

Nicoletta Orsomando, la più famosa e amata tra le “signorine buonasera” della Rai

Nata a Casapulla, in provincia di Caserta, Nicoletta Orsomando fece il suo primo annuncio il 22 ottobre 1953 dagli studi Rai di Roma al tempo delle trasmissioni sperimentali della tv di Stato, che avrebbe iniziato il regolare servizio di trasmissione il 3 gennaio 1954. Sorriso gentile, dizione perfetta, aspetto familiare e rassicurante, modi eleganti ed educati: per anni è stata il volto simbolo della Rai, una presenza conosciuta e amata da milioni di telespettatori.

A spingerla ad entrare nel mondo dello spettacolo fu il padre, Giovanni Orsomando, clarinetto solista nella banda della fanteria. Dopo brevi esperienze in teatro, dicesse di valorizzare la sua bella voce e grazie a un corso di dizione superò un provino in Rai e fu scelta come annunciatrice.

Nicoletta Orsomando, carriera e vita privata

La sua lunghissima carriera è durata fino al 28 dicembre 1993: nessun’altra annunciatrice è rimasta in servizio più di lei. Ma Nicoletta Orsomando non è stata solo una “signorina buonasera”. Nel corso dei suoi anni alla Rai infatti ha presentato anche rubriche e programmi, compresa un’edizione del Festival di Sanremo a fianco di Nunzio Filogamo, Fiorella Mari e Marisa Allasio.

I programmi più famosi

Tra i programmi condotti da Nicoletta Orsomando ci sono la storica “Tv dei ragazzi”, “Un disco per l’estate” nel 1966, “La giornata parlamentare con Jader Jacobelli (poi diventato ‘Oggi in Parlamento), la rubrica “Cani, gatti e C. e piante e fiori”. È stata ospite di “Domenica In” e nella stagione 2011-2012 ha partecipato come giurata insieme a Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti a “La prova del cuoco” condotto da Antonella Clerici.

Anche attrice

Nicoletta Orsomando è comparsa poi anche in diversi film, interpretando il più delle volte se stessa: da “Piccola posta” di Steno, con Alberto Sordi e Franca Valeri, a “Parenti Serpenti” di Mario Monicelli.