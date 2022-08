E’ morta Olivia Newton-John, la star di Grease aveva 73 anni

E’ morta Olivia Newton-John. L’attrice e cantante australiana, nata in Inghilterra, aveva 73 anni ed era da tempo malata di cancro al seno, che le era stato diagnosticato all’inizio degli anni ’90. Il decesso dell’attrice, indimenticabile protagonista del film Grease con John Travolta nel 1978, è stato annunciato dal marito John Esterling con un post su Facebook. Olivia Newton-John si è spenta stamane nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici. “Olivia è stata il simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il tumore al seno”, ha scritto Esterling. L’attrice aveva creato la Olivia Newton-John Foundation Fund impegnata nel settore della ricerca. La famiglia chiede che eventuali omaggi vengano sostituiti da donazioni alla fondazione.

La malattia

Nel 2017 l’attrice aveva reso noto che la malattia, diagnosticata per la prima volta nel 1992, si era ripresentata e si era estesa alla colonna vertebrale. In quell’occasione, aveva rivelato di aver già ricevuto – senza divulgarla – una diagnosi analoga nel 2013. Cinque anni fa, la star aveva sollecitato l’Australia all’adozione di leggi analoghe a quelle in vigore in California per consentire l’uso terapeutico della marijuana.