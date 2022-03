Premio Oscar nel 1985 per l’interpretazione in Il bacio della donna ragno

Chi era

E’ morto William Hurt. L’attore aveva 71 anni. Hurt, vincitore dell’Oscar per l’intepretazione in ‘Il bacio della donna ragno’ nel 1985, come riferisce Variety si è spento nella sua casa. In carriera, Hurt ha collezionato 4 nomination agli Oscar.