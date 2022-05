Eurovision 2022, Ucraina favorita. Speranze Italia affidate a Mahmood e Blanco

“Achille Lauro resta fuori dalla finale dell’Eurovision 2022: le speranze di vittoria dell’Italia sono affidate a Mahmood e Blanco, che si esibiranno domani sul palco del Pala Alpitour di Torino. Alla vigilia della kermesse europea, il successo dei vincitori di Sanremo era dato a 4,25 su Stanleybet.it, ora invece è raddoppiato a 8. Per Snai, invece, l’Italia scivola fuori dal podio a 15 volte la scommessa, mentre su Planetwin365 il duo resiste a 7,50”. E’ quanto scrive in una nota Agipro, l’agenzia di giochi e scommesse.

I bookmakers

“L’Ucraina intanto si conferma in testa alle preferenze dei bookmaker. La band dei Kalush Orchestra è offerta a una quota variabile tra 1,35 e 1,40, davanti al britannico Sam Ryder (tra 6,50 e 7,50) – si legge ancora – Il successo della svedese Cornelia Jakobs vale 10 volte la scommessa, doppia cifra anche per la spagnola Chanel (27), mentre la vittoria del polacco Ochman è offerta a 35, davanti alla greca Amanda Georgiadi Tenfjord (a 40)”. “La Serbia vale 50, seguita dalla Norvegia a 60 e dai Paesi Bassi a 65 – continua Agipro – Missione quasi impossibile per la Francia, la Moldavia e la Repubblica Ceca – tutte a 150 – con Australia, Finlandia, Armenia, Portogallo ed Estonia a 200, davanti all’Islanda a 250 e alla Svizzera a 300. Chiudono il tabellone Belgio, Germania, Lituania e Romania a 350 volte la posta”, conclude la nota.