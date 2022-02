Eurovision Song Contest, Achille Lauro rappresenterà San Marino alla finale di Torino

Achille Lauro, superfavorito alla vigilia e in pole anche per i bookmakers, con Stripper ha vinto la prima edizione di “Una Voce per San Marino” e parteciperà come rappresentante della Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. All’Esc incontrerà di nuovo, tra gli altri, il duo composto da Mahmood e Blanco, portacolori dell’Italia e vincitori con Brividi all’ultimo Festival di Sanremo dove Lauro si è piazzato 14° con Domenica.

Il podio

Lauro è stato scelto da una giuria guidata da Mogol nella serata finale al Teatro Nuovo di Dogana trasmessa da San Marino Rtv, tra gli organizzatori della manifestazione con Media Evolution e la Segreteria di Stato per il Turismo. Al secondo posto il dj Burak Yeter con Alessandro Coli (tra i big con More than you), terzo l’emergente Aaron Sibley dal Regno Unito (Pressure). Ospiti della finalissima Albano Carrisi e Mirko Casadei per un omaggio al padre Raoul.