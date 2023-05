Fabio Fazio fatto fuori: ora è ufficiale

L’avventura di Fabio Fazio alla Rai è arrivata a conclusione. Le voci che erano circolate con insistenza nell’ultimo periodo si sono concretizzate in un annuncio ufficiale arrivato nelle scorse ore. Con il nuovo governo, e con le nuove nomine ai vertici della Rai era evidente che la situazione di Fabio Fazio fosse al limite. E così le voci sono state confermate. Che Tempo che Fa, dopo essere stato trasferito da Rai 1 a Rai 3 ora migrerà definitivamente su Discovery.

Rapporto interrotto

Fabio Fazio ha concluso il suo rapporto lavorativo con la Rai. Il conduttore, che nel corso degli anni ha portato diverse interviste con ospiti internazionali, alcuni dei quali hanno concesso dichiarazioni ed ospitate esclusive, sarà costretto a dire addio alla Rai. Fazio ha accettato l’offerta di Warner Bros, e approderà su Discovery, in particolare su Canale 9. Secondo le prime indiscrezioni, il suo format, opportunamente adeguato, riprenderà il via. Confermato anche il trasferimento di Luciana Littizzetto, che accompagnerà Fabio Fazio in questa nuova avventura.

Il “saluto” di Salvini

A commentare la notizia del trasferimento di Fabio Fazio è stato anche Matteo Salvini, intervenuto tra i primi a proposito di questa vicenda. “Belli ciao”, ha scritto aggiungendo una mano che saluta, con un chiaro riferimento alla posizione politica di Fazio e Littizzetto, chiaramente incompatibili con il nuovo governo.