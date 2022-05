Festival Cannes 2022, Palma d’oro a ‘Triangle of Sadness’ di Ostlund

Palma d’oro al 75esimo Festival di Cannes al film ‘Triangle of Sadness’, diretto da Rubel Ostlund. Il Premio della Giuria del 75esimo Festival di Cannes è stato vinto, invece, ex aequo da ‘Le otto montagne’ di Charlotte Vandermeersch e Felix van Groeningen e ‘Edo’ di Jerzy Skolimowski.

I complimenti di Franceschini al cinema italiano

“Con ‘Le otto montagne'” il cinema italiano ancora protagonista” ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini per il premio della giuria al film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, tratto dal romanzo omonimo di Paolo Cognetti, girato in Valle d’Aosta, prodotto da Wildside e distribuito da Vision. Il Premio per la migliore interpretazione femminile è andato a Zar Amir Ebrahimi (‘Les nuits de Mashhad’ di Ali Abbasi), mentre quello per il miglior attore è andato a Song Kang-Ho per ‘Broker’ di Kore-Eda Hirokazu. Premio alla migliore sceneggiatura è stato vinto da ‘Boy from Heaven’ di Tarik Saleh, mentre il Premio per la migliore opera prima è stato consegnato a ‘War Pony’ di Gina Gammel e Riley Keough presentato nella selezione ufficiale di ‘A Certain regard’. Menzione speciale a ‘Plan 75’ di Hayakawa Chie. Premio Speciale a ‘Tori e Lokita’ dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne, Premio per la regia a Park Chan-Wook per il film ‘Decision to Leave’.