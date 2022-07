Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati: l’annuncio ufficiale e congiunto della coppia

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Così Ilary Blasi annuncia la separazione da Francesco Totti, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente.

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati: è arrivato l’annuncio ufficiale della coppia, come anticipato da Dagospia nel pomeriggio. La notiza, in realtà era già stata lanciata dallo stesso sito nei mesi scorsi: “Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il pupone e la sua pupa. Da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla bla bla…“. Secondo i primi rumors nel mese di febbraio, la crisi è iniziata dall’estate scorsa e il segnale che ha rafforzato le voci sono stati i 45 anni dell’ex calciatore festeggiati senza la moglie. In più un altro segnale è stato il trasloco della mamma di Totti all’Eur, nell’attico dove il giocatore ha vissuto con la moglie e con i figli. L’ultimo segnale sarebbe una lite esplosa lo scorso 4 febbraio durante una gita in famiglia sulle rive del lago di Castelgandolfo, nella zona dei Castelli Romani.

L’annuncio ufficiale e congiunto della coppia

Era previsto per le ore 19 il comunicato poi è stato condiviso intorno alle 21 dell’11 luglio 2022: Totti ed Ilary hanno dato l’annuncio ufficiale insieme della propria separazione. L’hanno fatto attraverso una nota per non alimentare ulteriori voci e pettegolezzi

Perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati?





Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati, però, potrebbe non essere stata Noemi Bocchi a causare la crisi. Pare infatti che la prima a tradire sia stata Ilary: «Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa». Sembra che Ilary Blasi frequentasse il giovane lontano dai riflettori, durante le trasferte a Milano per la conduzione dell’Isola dei Famosi. A febbraio, quando i due hanno smentito la separazione, «la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile per proteggere i figli». A quanto pare, la crisi tra Totti e Ilary Blasi è nota a tutti. I rapporti tra i due sarebbero stati sempre più freddi negli ultimi mesi, come dimostrano i Natali separati, le vacanze in luoghi diversi e l’assenza della showgirl e presentatrice al compleanno del marito. Dunque, nessuna novità per chi conosce bene la coppia. Per i fan, però, è un duro e inaspettato colpo, soprattutto dopo le smentite di febbraio.