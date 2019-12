Geordie impiccato con una corda d’oro

La storia di Geordie affonda le sue radici nelle tenute reali dell’Inghilterra medievale. Ma chi è? E perché fu impiccato con una corda d’oro?

Geordie di Faber

Celebre per le sue immagini vivide e senza tempo, per non parlare del suo ritmo ancestrale che ci riporta in un mondo lontano, “Geordie” è uno dei pezzi più amati del repertorio di Fabrizio De André. Scritta nel 1966 come adattamento dell’omonima canzone incisa da Joan Baez nel 1962, affonda le sue radici molto più di indietro di quanto si pensi.

Geordie è un’antica ballata

Per comprendere il significato del testo, dobbiamo catapultarci nel XVI secolo e lì ci troveremo ad ascoltare le stesse parole che abbiamo udito da Fabrizio De André. La canzone si ispira infatti a un’antica ballata britannica, che fa parte delle Child Ballads, il corpus di ballate tradizionali inglesi e scozzesi riconosciute come autentiche e catalogate dallo studioso statunitense Francis James Child nel 1882.

Chi era Geordie

La storia non è pura fantasia. Infatti, secondo l’ipotesi di alcuni storico, la ballata farebbe riferimento a George Gordon, marchese e conte di Huntly, che nel 1598 fu condannato a morte per alto tradimento con l’accusa di essersi ribellato alla Corona di Giacomo VI, re di Scozia. Si dice che George Gordon fu alla fine liberato per intercessione della famiglia, che era un’antica alleata della corona scozzese.

Perché è impiccato a una corda d’oro

Nell’Inghilterra medievale il bracconaggio nelle tenute e nelle riserve reali era punito con la pubblica impiccagione, ma al giovane viene riservato il privilegio di essere impiccato con una corda d’oro a causa delle sue origini aristocratiche. Nemmeno la supplica della moglie riesce a strapparlo dal suo crudele destino.

Il testo

Mentre attraversavo London Bridge

un giorno senza sole

vidi una donna pianger d’amore,

piangeva per il suo Geordie.

Impiccheranno Geordie con una corda d’oro,

è un privilegio raro.

Rubò sei cervi nel parco del re

vendendoli per denaro.

Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera

sellatele il suo pony

cavalcherà fino a Londra stasera

ad implorare per Geordie

Geordie non rubò mai neppure per me

un frutto o un fiore raro.

Rubò sei cervi nel parco del re

vendendoli per denaro.

Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso,

non ha vent’anni ancora

cadrà l’inverno anche sopra il suo viso,

potrete impiccarlo allora

Né il cuore degli inglesi né lo scettro del re

Geordie potran salvare,

anche se piangeran con te

la legge non può cambiare.

Così lo impiccheranno con una corda d’oro,

è un privilegio raro.

Rubò sei cervi nel parco del re

vendendoli per denaro