Giletti-Sallusti, domani il confronto a ‘Non è l’Arena’

Nuovo appuntamento domani, domenica 12 giugno, con ‘Non è l’Arena’ il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7. Dopo le polemiche scoppiate in seguito alla puntata della scorsa settimana in diretta da Mosca, Giletti si confronterà con Alessandro Sallusti che aveva lasciato la trasmissione in segno di protesta. Per un’ulteriore riflessione riguardante il dibattito su guerra e informazione torna il professor Alessandro Orsini per un’intervista con Massimo Giletti.

Gli ospiti

Tra i temi centrali che si affronteranno anche quello del reddito di cittadinanza che, in questo momento di crisi del mercato del lavoro, ha sollevato il problema dei salari bassi. Che fine farà? Sarà eliminato definitivamente o solo modificato? Ed i centri dell’impiego come hanno funzionato in questi anni? Interverranno tra gli altri ospiti Luigi De Magistris, Tommaso Cerno e Michele Gubitosa.