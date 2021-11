I Cugini di Campagna contro Maneskin

La polemica che non ti aspetti. Quella tra i Cugini di Campagna e i Maneskin. Il gruppo di Anima Mia accusa i quattro giovani romani che lo scorso sabato hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas di copiare il loro look.

La critica

“I Maneskin si sono esibiti negli Usa, prima dei Rolling Stones, IMITANDO, nel vestire I Cugini di Campagna. BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI”, tuona il gruppo dei fratelli Michetti.

Il successo dei Maneskin

A sostegno della loro tesi, sui profili social della band sono state pubblicate foto che mettono a confronto i look (in particolare un abito a stelle e strisce indossato dal cantante Nick Luciani con quello indossato da Damiano a Las Vegas), scatenando così anche l’ironia dei social. Forse un po’ di invidia? In fin dei conti questi a vent’anni hanno aperto il concerto di un gruppo che fa parte della storia della musica. Cari Cugini, ma quando mai sarebbe capitato a voi?