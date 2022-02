Il 22 02 2022 è l’unica data palindroma che avremo nel corso di questo 2022

C’è chi dice che portino fortuna e chi al contrario le ritiene segno sfortunato: gli appassionati di soprannaturale si dividono tra curiosità e fascino di fronte alle date palindrome, che come parole e frasi, hanno sempre catturato l’attenzione fin dagli antichi. Dunque, facciamo attenzione, perché oggi, 22 febbraio 2022, sarà l’unica data palindroma che avremo nel corso del 2022.

Palindromo, origine e significato

Il termine palindromo deriva dal greco palin, che significa indietro, e dramein, che significa correre. Ed è proprio questo che i palindromi permettono di fare con numeri, parole e frasi dalla stessa caratteristica comune: possono essere letti indifferentemente da sinistra a destra e viceversa, mantenendo lo stesso significato. Combinazioni dagli antichi ritenute spesso magiche e propiziatorie e che nel Medioevo avrebbero addirittura permesso di trovare la formula della pietra filosofale, come nel caso della celebre frase latina palimdroma “in girum imus nocte et consumimur igni”, ovvero “andiamo in giro di notte e siamo arsi dal fuoco”, celebre frase erroneamente attribuita a Virgilio. Se con le parole “Anna”, “Osso” o la frase “I topi non avevano nipoti” siamo più preparati, non possiamo dimenticare i numeri, e in particolare le date.

Le date palindrome, storia e curiosità

Se le lettere si trasformano in giochi e formule magiche, i numeri sono spesso caricati di significati esoterici e magici. Non sono da meno le date palindrome, nelle quali però non è così semplice imbattersi. Nonostante siano piuttosto rare, in tempi recenti abbiamo avuto ben due date con questa caratteristica, il 02/02/2020 e il 12/02/2021. E se le date palindrome sono di per sé particolari, quelle con il numero 2 ripetuto non possono non destare curiosità nei fan di esoterismo e superstizione. Ai tempi dei Maya, il 2 era il numero del doppio e del confronto, ma non solo: è il primo numero primo (l’unico pari) ed è il quarto numero della successione di Fibonacci. Se dai Pitagorici era considerato femminile come tutti i numeri pari, nella simbologia rappresenta la Sapienza e la Parola Divina. Il 22/02/2022 è stato soprannominato dai matematici americani il “Twos-day”, il giorno del 2. Sebbene siano da sempre state rare le date palindrome, nel corso del secolo incontreremo 22 date di questo genere e 31 nei 100 anni successivi. Dopodiché toccherà attendere fino al 10/03/3001 per imbattersi di nuovo in un magico palindromo. Senza andare però fino a millenni ancora piuttosto lontani nel tempo, c’è chi tra noi riuscirà ad arrivare alla fine di questi primi 100 anni e vivere un giorno palindromo bisestile, il 29/02/2092.