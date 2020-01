Il Bombarolo. Cosa si cela dietro Faber

Non siamo nei sogni dell’impiegato come nelle tre canzoni precedenti dell’album “Storia di un impiegato”. Il primo concept album della musica italiana. Con “Il Bombarolo” siamo svegli e il protagonista progetta un vero attentato, con cui dare un segnale forte e distruttivo nella società in cui vive e dove ormai non si riconosce.

Storia di un Bombarolo improvvisato

Il suo è un ordigno artigianale, niente di sofisticato come le bombe costruite su scala industriale. Motivo per cui il suo gesto non gli porterà fama, nessun premio o titolo, ma nel suo individualismo è sicuro di essere diverso da tutte le altre persone, e se non proprio “nel giusto, quasi niente sbagliato”. Lui è di un’altra razza, di un’altra scuola. Lui la pensa diversamente da tutti e sa che almeno per quel giorno potrà decidere per tutti.

“La decisione è mia, tra la condanna a morte o l’amnistia”

La preparazione del Bombarolo

Mentre giunge al posto dell’attentato l’impiegato guarda la gente e vede facce ammalate, terrorizzate. Chi non terrorizza, muore di paura. Nessuna via di mezzo. C’è chi aspetta che la situazione peggiori ulteriormente (De André usa ancora la pioggia come metafora di una situazione dolorosa), e coinvolga tutti, per “non piangere da solo”. Cioè meglio lamentarsi e piangere in compagnia piuttosto che cercare di cambiare le cose da soli.

L’impiegato

L’impiegato, disperato e solo nella sua ricerca di vendetta e visibilità, non crede più a nessuno: né agli intellettuali che parlano senza azioni concrete, né gli serve l’insegnamento dei pezzi grossi (profeti) della rivoluzione. Lui ha il potere nelle sue mani e oggi porterà terrore, disordine e rumore. Questi tre termini sono importanti per capire che l’azione individuale dell’impiegato sarà inutile ed effimera come ogni azione individuale, e il giovane sta andando contro anche al senso delle rivolte del ’68, da cui era partito tutto e da cui si sta ideologicamente staccando. Il suo gesto porterà a nulla perché individuale, appunto.

La decisione

L’impiegato sceglie di far esplodere la bomba davanti al Parlamento, ma qualcosa va storto e a saltare in aria è un chiosco di giornali. L’esplosione fa svolazzare in aria i giornali e lui vede l’immagine di lei (la moglie, presumibilmente).

Lei in prima pagina. Lui anche, per altri motivi, e ormai solo e isolato da tutti.

Il testo de Il Bombarolo

Chi va dicendo in giro

che odio il mio lavoro

non sa con quanto amore

mi dedico al tritolo,

è quasi indipendente

ancora poche ore

poi gli darò la voce

il detonatore.

Il mio Pinocchio fragile

parente artigianale

di ordigni costruiti

su scala industriale

di me non farà mai

un cavaliere del lavoro,

io sono d’un’altra razza,

son bombarolo.

Nello scendere le scale

ci metto più attenzione,

sarebbe imperdonabile

giustiziarmi sul portone

proprio nel giorno in cui

la decisione è mia

sulla condanna a morte

o l’amnistia.

Per strada tante facce

non hanno un bel colore,

qui chi non terrorizza

si ammala di terrore,

c’è chi aspetta la pioggia

per non piangere da solo,

io sono d’un altro avviso,

son bombarolo.

Intellettuali d’oggi

idioti di domani

ridatemi il cervello

che basta alle mie mani,

profeti molto acrobati

della rivoluzione

oggi farò da me

senza lezione.

Vi scoverò i nemici

per voi così distanti

e dopo averli uccisi

sarò fra i latitanti

ma finché li cerco io

i latitanti sono loro,

ho scelto un’altra scuola,

son bombarolo.

Potere troppe volte

delegato ad altre mani,

sganciato e restituitoci

dai tuoi aeroplani,

io vengo a restituirti

un po’ del tuo terrore

del tuo disordine

del tuo rumore.

Così pensava forte

un trentenne disperato

se non del tutto giusto

quasi niente sbagliato,

cercando il luogo idoneo

adatto al suo tritolo,

insomma il posto degno

d’un bombarolo.

C’è chi lo vide ridere

davanti al Parlamento

aspettando l’esplosione

che provasse il suo talento,

c’è chi lo vide piangere

un torrente di vocali

vedendo esplodere

un chiosco di giornali.

Ma ciò che lo ferì

profondamente nell’orgoglio

fu l’immagine di lei

che si sporgeva da ogni foglio

lontana dal ridicolo

in cui lo lasciò solo,

ma in prima pagina

col bombarolo.