Il francese l’Événement vince il Leone d’Oro a Venezia 78

Èl’Événement di Audrey Diwan a vincere il Leone d’Oro alla 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il film francese che affronta il tema dell’aborto ha conquistato il premio più ambito di Venezia 78. Tra gli altri riconoscimenti assegnati dalla giuria c’è la Coppa Volpi come miglior attore che va all’interpretazione di John Arcilla nel film filippino On the job: The Missing 8 e quella per migliore attrice a Penelope Cruz per il suo ruolo nel film Madres Paralelas. Per quanto riguarda la sezione orizzonti il miglior film è il lituano Piligrimai mentre il Leone d’Argento va a È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.

Tutti i vincitori di Venezia 78

Miglior film: L’Événement di Audrey Diwan

Coppa Volpi per miglior attrice: Penelope Cruz per Madres Paralelas

Coppa Volpi per miglior attore: John Arcilla in On the Job: The Missing 8

Migliore sceneggiatura: The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal

Premio speciale della giuria: Il buco di Michelangelo Frammartino

Miglior attore/attrice emergente (Premio Mastroianni): Filippo Scotti in È stata la mano di Dio

Leone D’Argento Miglior Regia: Jane Campion per The Power of the dog

Leone D’Argento Gran Premio della Giuria: È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

I vincitori della sezione Orizzonti

Miglior film: Piligrimai by Laurynas Bareisa

Miglior regia: A plein temps di Eric Gravel

Premio speciale: El gran Movimento di Kiro Russo

Miglior attrice: Laure Kalamy

Miglior attore: Karich Neang in Bodeng Sar

Miglior sceneggiatura: Cenzorka (107 madri) di Peter Kerekes

Miglior cortometraggio: Los huesos d cristobal Leon e Joaquin Cocina

Leone del Futuro premio opera prima “Luigi De Laurentis”: Immaculat di Monica Stunn e George Chiper-Lillemark

Miglior film Orizzonti Extra: The Blind Man who did not want to see Titanic diTeemu Nikki

Miglior storia in realtà virtuale, Miglior esperienza in realtà virtuale e Miglior VR: End of Night di David Adler

Best VR Experience: Le Bal de Paris de Blanca Li

Miglior opera VR: Gliath: Play with Reality di Barry Gene Murphy e May Abdalla