Insieme Idee e persone affronta il DPCM

Interessante puntata quella condotta da Vicenzo Lovino nella trasmissione “Insieme Idee e persone” in onda mercoledì sera alle ore 21.00 su canale 15 dgt.

Stefano Artuso

Alessandri e i trasporti

Angelo Alessandri, Grande Nord è della stessa idea. “Attenti alle fake news, non siamo sotto dittatura. Sono purtroppo misure necessarie per un virus che lascia conseguenze di salute anche ai giovani che lo hanno avuto”. Non manca la critica però ai trasporti pubblici, “Troppi assembramenti nei trasporti pubblici. Il governo ha avuto sei mesi per intervenire efficacemente e non l’ha fatto”.

Una poltrona speciale

“Una poltrona speciale per i giovani” ha avuto in puntata ieri sera Alessandro Loddo, Capogruppo nel Consiglio Comunale di Sarmade(TV) e Membro Anci Giovani Veneto Forza Italia. Un governo che per lui non si è messo in ascolto dei giovani e ha preso misure controproducenti come la chiusura dei Locali alle ore 24.00. Loddo ha dichiarato che: “Questo governo avrebbe potuto consentire l’apertura dei locali anche dopo le ore 24.00 con le giuste norme di distanziamento e il servizio ai tavoli, invece di incorrere nel rischio di maggiori assembramenti in casa perché i giovani non rispetteranno il DPCM”

L’attivista dei diritti umani

Loris Palmerini, Attivista dei Diritti Umani invece ha dichiarato che: “Queste elezioni sono per l’80% falsate”, sollevando il problema delle liste e sostenendo che Zaia non avrebbe potuto candidarsi al suo terzo mandato.

Questi e altri gli argomenti salienti approfonditi in trasmissione con l’intervento anche da casa dei nostri cittadini. Potete guardare l’intera puntata sulla nostra pagina Facebook “Insieme Idee e Persone”.