Insieme Idee e Persone continua il trend positivo

Grande seguito per le ultime due puntate di mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio della trasmissione Insieme Idee e Persone condotta da Vincenzo Lovino.

Numerosi da casa per la diretta televisiva ma anche quella Facebook, nella pagina dedicata alla trasmissione.

Gli argomenti

Crisi di Governo. A Conte fiducia anche in Senato. Ora incognita fase due. Come andrà a finire?

E ancora, sanità e vaccino e un collegamento speciale dagli USA.

Ne abbiamo parlato con i nostri importanti ospiti con la consueta chiarezza che caratterizza il nostro Talk Show.

Gli ospiti

Nella puntata di mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio in studio e in diretta Skype c’erano:

Anna Maria Bigon, Consigliere Regionale Veneto, PD.

Ettore Tamà, Coordinatore Provinciale Italia Viva, Padova.

Mario Conte, Sindaco di Treviso.

Stefano Paesante, Opinionista.

Vincenzo Forte, Membro dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia.

George Guido Lombardi, USA

Emilia Spagno, Consigliere Comunale Chioggia, PD.

Jacopo Maltauro, Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili e Vicecapogruppo Lega Vicenza.

Marco de Rito, PD.

Dr. Marco Tinelli, Infettivologo e Membro del Consiglio Direttivo della Sanità Italiana di Malattie Infettive e Tropicali.

Marco Zecchinato, Consigliere Regionale Veneto, Lista Zaia.

Mercoledì 20

Il voto di fiducia dal Governo in Senato martedì 19 gennaio apre la strada al Conte ter, senza Italia Viva. L’intenzione del premier, è quella di ampliare i margini di maggioranza in Parlamento nei prossimi giorni e sarà probabilmente un processo naturale considerato che dai banchi dell’opposizione deputati e senatori hanno annunciato voto favorevole sui provvedimenti tesi al superamento della crisi.

Cosa ne pensano alcuni dei nostri ospiti?

Mario Conte, Sindaco di Treviso:” E’ fondamentale che la politica metta al centro i cittadini. Siamo nel bel mezzo di una pandemia unita da una crisi economica. Il Premier Conte deva capire se ha i numeri per portare avanti delle manovre necessarie, guardiamo alla sopravvivenza di questo Paese o torniamo al voto”.

Ettore Tamà, Coordinatore Provinciale Italia Viva, Padova:” Italia Viva in questo momento ha posto una questione sui temi e non sulle persone che, va avanti da luglio, quando abbiamo chiesto di parlare del Recovery Fund, dei problemi legati alla scuola, al trasporto, ai vaccini. Noi abbiamo posto da tempo delle proposte che sono state ignorante. Questo Governo ha ancora senso che esista ancora quando non ha una maggioranza assoluta al Senato ma una maggioranza relativa fuoriuscita all’ultimo istante?”.

Anna Maria Bigon, Consigliere Regionale Veneto, PD: “Credo che questo momento sia particolarmente difficile per tutti e non condivido l’atteggiamento tenuto da Renzi. Vogliono le elezioni in un momento dove ci sono tantissimi morti in Italia e soprattutto in Veneto”.

Giovedì 21





On. Nicola Pellicani, PD:” Anche i senatori a vita hanno l’opportunità di esprimersi e dare la loro opinione, come tra l’altro è avvenuto nelle passate legislature. Ciò non toglie che c’è una maggioranza ma in questi giorni bisogna lavorare per costruire una maggioranza solida che sia in grado di costituire un patto di legislatura”:

Dagli USA invece l’intervento speciale di George Guido Lombardi che ha curato la comunicazione social di Trump e afferma:” Biden è moderato farà bene all’America”.

Conclusioni

Due dirette che hanno lasciato spazio a tutti i nostri ospiti e che ci hanno offerto una panoramica più chiara di ciò che sta accadendo in questo momento nel nostro Paese.

Per riguardare la puntata intera potete andare nella pagina dedicata alla trasmissione o sul nostro canale Youtube dove troverete tutti i vari interventi dei nostri ospiti.