Insieme Idee e Persone e DPCM

Una puntata quella del 15 ottobre, della Trasmissione Insieme Idee e Persone condotta da Vincenzo Lovino che ha toccato dei temi molto importanti per il nostro Paese e i nostri cittadini. Al centro del dibattito, le criticità emerse in questo momento che riguardando il tema del risparmio e del patrimonio dei nostri imprenditori e delle famiglie e le norme decise dal nuovo Dpcm del Governo Conte.

Quattro gli ospiti in puntata

Davide Maso, Consulente Finanziario.

Marco Milanato, Coordinatore Forza Italia,Cittadella.

Francesca Zottis, Neoeletta Vicepresidente Veneto.

Simone Furia, Una poltrona speciale per i giovani, Lega Nord.

Davide Maso

“I mercati finanziari nell’emergenza Covid hanno subito pesanti ripercussioni, è uno shock che ci ha colto impreparati anche dal punto di vista emotivo” Gli imprenditori da soli non possono gestire tutti gli aspetti finanziari legati a questa crisi”. Maso raccomanda quindi di rivolgersi a dei professionisti che possano aiutare le aziende, soprattutto quelle a gestione familiare, a pianificare l’aspetto finanziario, evitando di intaccare il proprio patrimonio privato che deve essere assolutamente salvaguardato. In conclusione il consiglio importante è la necessità di puntare a un’educazione Finanziaria che aiuti i nostri imprenditori a non commettere errori derivati anche da una pressione psicologica ed emotiva che un imprenditore, in questo momento e da solo, non può e non deve sostenere.

Francesca Zottis

Le misure prese dal Governo Conte nell’uso costante della mascherina trovano d’accordo sia Francesca Zottis che Marco Milanato. “È un sacrificio che si può fare, non una privazione della libertà affinché il sistema si sostenga”, afferma il neovicepresidente Francesca Zottis.

Marco Milanato

Milanato ricorda “La situazione in Europa è molto peggiore della nostra, usiamo le mascherine, non dobbiamo chiudere ancora l’economia”.

Simone Furia

“Pur essendo d’accordo all’uso delle mascherine critico un Governo che, a mio parere, non ha avuto una vera logica di sviluppo per l’economia attuando misure non risolutive anche nell’ultimo Dpcm”. “Questo Governo deve sostenere adeguatamente l’imprenditoria giovanile per favorire una ripresa economica” ribadisce Furia che è anche un giovane imprenditore.

Zottis e Milanato

D’accordo ancora Zottis e Milanato sulla revisione di quota 100 e reddito di cittadinanza, misure per entrambi assistenzialistiche che negano una vero piano di sviluppo. Francesca Zottis però confida nelle risorse europee a cui il nostro governo potrà attingere per degli investimenti che potrebbero fare ripartire la nostra economia. Non dello stesso parere Marco Milanato che ribadisce una vera e propria mancanza di progettualità da parte del Governo Conte.

