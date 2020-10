Insieme Idee e Persone riscuote successi

Grande share di ascolti per le due puntate andate in onda mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre della trasmissione Insieme Idee e Persone condotta da Vincenzo Lovino. Un grande seguito, non solo per la diretta televisiva ma anche quella Facebook, nella pagina dedicata alla trasmissione, che ha visto più di 100 persone collegate online per tutta la durata.

Gli argomenti

I temi discussi, sono quelli caldi di questi giorni,che riguardano le disposizioni del Governo Conte, il nuovo Dpcm e la manovra finanziaria, e i conseguenti risvolti economici nel nostro Paese già provato dal precedente Lockdown del marzo scorso.

Gli ospiti

Numerosi gli ospiti in puntata e in diretta Skype ma non solo, le telecamere della Trasmissione Insieme Idee e persone, hanno portato in diretta anche le testimonianze di molti imprenditori del padovano, intervistati i giorni scorsi, che hanno dato voce al loro malcontento rispetto agli aiuti insufficienti, che fino ad oggi il Governo ha riservato alle attività commerciali colpite da questa grave crisi economica.

Mercoledì

La diretta di mercoledì si apre con la bellissima testimonianza del Tenore lirico Cristian Ricci, che durante il periodo di Lockdown ha sentito l’esigenza di omaggiare Venezia con un suo video musicale,che ha avuto più di 8 milioni di views ,dove celebra la necessità di rinascita del nostro Paese.

“Dobbiamo ripartire dalla bellezza e dalla cultura” dichiara il Maestro e conclude dicendo: “I liberi professionisti, il solista del mondo dello spettacolo è stato massacrato in questo periodo,gli incassi sono venuti a mancare”

I chiarimenti del medico

In studio mercoledì abbiamo avuto anche la partecipazione di un un medico, il Dott. Riccardo Szumski, nonché sindaco di Lucia di Piave (Tv) che ha chiarito alcuni importanti aspetti. “Positivo non significa malato, il 95% dei positivi è asintomatico, questo non significa non avere prudenza ma i medici devono dare tranquillità e soprattutto visitare le persone”

Il parere di M5S

Dello stesso parere non è Alessandro Gennari, Movimento 5 stelle, ribadendo come il nostro sistema sanitario sia un esempio per tanti altri Paesi nel mondo e stia affrontando in modo eccellente una pandemia a livello globale.

L’attacco di FI

Roberto Carlo Moneta, Forza Italia Giovani, ribadisce le falle di questo Governo che che non ha ancora attuato strumenti pubblici adeguati: “I Tram sono sempre pieni in orario di punta e il Governo demanda alle autorità locali responsabilità che dovrebbe prendersi personalmente”.

Il parere del PD

Questa,una crisi economica che ha radici lontane per Alessandra Taverna, PD,che non attribuisce ogni responsabilità alle restrizioni dovute al Covid ma ammette che ci siano strutture scolastiche deficitarie per affrontare questo momento di allerta a discapito dei nostri ragazzi che forse, tra tutti, avrebbero bisogno di una maggiore attenzione.

Il nostro Paese avrà una rinascita?

Questo è quello che si auspicano tutti.

Magari partendo dalle bellezze del Nostro paese, cultura, turismo e spettacolo.

La puntata di giovedì

Nella puntata di Giovedi 22 ottobre in Studio abbiamo Luca Brusadelli,imprenditore dell’Azienda UNITAG s.r.l. di Padova, che durante il Lockdown ha chiuso un’attività e ne ha aperta una nuova.

Un eroe di questi tempi, ma anche un esempio per tanti giovani che hanno voglia di fare e mettersi in gioco, a dispetto di una burocrazia, lenta e macchinosa, che sembra fare di tutto per ostacolare la nostra imprenditoria a partire da quella giovanile, il futuro del nostro Paese.

Il parere di Schiesaro

D’accordo Marco Schiesaro, agguerritissimo Sindaco di Cadoneghe,(Pd): “È deprimente che oggi in Italia sempre più persone brucino ricchezze e pochi ne producano, stiamo creando una classe di poveri con sussidi assistenzialiastici e non aiutiamo l’economia”.

Il PD risponde

Marco de Rito, PD, invece sostiene che siamo in mezzo ad un compromesso tra salute ed economia: “Se la mia libertà lede quella degli altri il Governo deve prendere precauzioni, dovremmo utilizzare per l’economia gli investimenti a fondo perduto”.

L’avvocato

Importante l’intervento, dell Avv. Mariangela Semenzato che, nella sua attività giudiziaria, protegge le donne dalla violenza domestica,aumentata durante il lockdown e di cui se ne parla troppo poco.

Ribadisce inoltre, la difficoltà di operare, per una continua stratificazione normativa del Governo, che limita e confonde gli esperti del settore e anche gli stessi cittadini.

L’opinionista

D’accordo con l’Avv. Semenzato è il nostro opinionista, Stefano Paesante, commercialista: “Moltissimi Bonus per le attività restati in sospeso e mai erogati”

L’augurio di tutti è che questo Governo snellisca una burocrazia limitante per le imprese e si adoperi a dare vero sostegno.