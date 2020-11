Insieme Idee e Persone stupisce ancora

Boom di ascolti per le ultime due puntate di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre della trasmissione Insieme Idee e Persone condotta da Vincenzo Lovino. Tantissimi per la diretta televisiva ma anche quella Facebook, nella pagina dedicata alla trasmissione.

I temi

I temi affrontati in queste due serate hanno raccontato non solo, il momento difficile che stiamo vivendo attraverso i nostri referenti politici ma, hanno lasciato spazio anche a numerosi ragazzi collegati via Skype che ci hanno raccontato il loro mondo professionale e come è cambiato in questa emergenza Covid.

I partecipanti

Spettacolo, danza, organizzazione di eventi ma non solo, anche la partecipazione di un veterinario che ha avuto un’originale idea: creare una clinica mobile per gli animali per evitare lunghe attese in ambulatorio.

E poi, la nostra consueta rubrica “notizie dall’estero” che ha ospitato un ragazzo dall’Olanda.

Questo e altro, nel nostro Talk show Insieme Idee e Persone, che sta sempre dalla parte dei cittadini coinvolgendoli anche con le loro telefonate da casa.

Gli ospiti di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre

Cristiano Corazzari, assessore Regione Veneto

Emanuele Munari, sindaco di Gallio(Vi)

Paolo Caron, imprenditore

Massimo Iovine, segretario giovani democratici(Ve)

Riccardo Rossi, merchandising in Olanda

Andrea Bertollo, medico veterinario

On. Alex Bazzaro, Deputato Lega Salvini Premier.

Angelo Zanellato, Partito Democratico.

Roberto Ferrara, Agente di Commercio e Amministratore Unico presso VEGA Parco Scientifico.

Luciano Dorella, Presidente dell’Associazione Storico Identitaria presso 16 reggimento Treviso 1797 Repubblica di San Marco.

Chiara Fraccaro, Weedindg planner

Lorenzo Maragoni, Regista e Attore

Verena Filippini, Insegnate e coreografa

Gli interventi

Riccardo Rossi, dall’Olanda sottolinea come lo smartworking sia sempre stato usuale nelle aziende anche prima del lockdown”:Ci organizziamo benissimo da casa” e continua: “oggi tutte le aziende lavorano in smartworking”.

Cristiano Corazzari e Massimo Iovine dichiarano: “lo stato deve essere vicino ai giovani, vogliamo e dobbiamo farli tornare a casa”.

Per quanto riguarda l’emergenza Covid, sono tutti d’accordo: “dobbiamo rispettare le regole” dicono sia Emanule Munari che l’Assessore Corazzari che conclude: “Se non collaboriamo potremmo perdere la nostra “zona gialla” e andare incontro a nuove restrizioni”.

Il mondo dell’imprenditoria rappresentata da Paolo Caron però ribadisce “burocrazia troppo complicata, dovremmo semplificarla per aiutare il nostro settore”.

Giovedì

La diretta di giovedì 12 novembre ha lasciato spazio al mondo dello spettacolo con i nostri due referenti: Verana Filippini, coreografa e insegnante di danza che a gran voce dice “il mondo della danza è stato dimenticato”

L’augurio di Lorenzo Maragoni, regista e Attore è:”speriamo di tornare presto a stare a contatto con il pubblico”

Per Chiara Fraccaro che organizza matrimoni è un periodo di stop totale e dichiara:”noi facciamo la felicità delle persone” e continua “trovo ingiusto questo provvedimento che limiti le cerimonie a quella religiosa e civile senza far festeggiare un momento così importante”

Per Angelo Zanellato la soluzione è l’informazione.

“Invece di pagare le tasse allo stato attraverso la Tax Force aiutiamo i teatri” e “Compriamo Italiano”- ribadisce Roberto Ferrara- che lavora nel mondo dell’imprenditoria.

“Ricordiamoci di sostenere le nostre aziende venete” conclude- Luciano Dorella.

Aiutiamo l’imprenditoria, i nostri giovani a trovare o tornare dall’estero per lavorare in Italia. Compriamo italiano.

Oggi più che mai dobbiamo essere solidali e vicini con l’augurio di far ripartire presto il nostro bellissimo e ricco Paese.