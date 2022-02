La cerimonia degli Oscar sarà più “corta”: otto premi assegnati prima della diretta tv

Per contrastare il calo degli ascolti, gli Academy Awards subiranno un radicale ridimensionamento. Otto premi Oscar verranno assegnati fuori onda rispetto alla trasmissione televisiva, in programma il 27 marzo. In una lettera inviata martedì ai membri dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, il presidente del gruppo, David Rubin, ha annunciato che i premi per il montaggio del film, la scenografia, il suono, il trucco e l’acconciatura, la musica (colonna sonora originale) e i tre cortometraggi (documentario, live-action e animazione) saranno presentati durante la cerimonia prima dell’inizio della diretta su Abc.

Cambio d’ora

La cerimonia del Dolby Theatre inizierà un’ora prima della trasmissione televisiva. La presentazione e i discorsi dei primi otto vincitori saranno modificati e presentati durante la trasmissione in diretta. Rubin ha sottolineato che avrebbe comunque fornito a ciascun vincitore il suo “momento Oscar”. “Quando decidiamo come produrre gli Oscar, riconosciamo che si tratta di un programma televisivo dal vivo e dobbiamo dare la priorità al pubblico televisivo per aumentare il coinvolgimento degli spettatori e mantenere lo spettacolo vitale, cinetico e rilevante”, ha scritto Rubin. “Questo è stato un argomento importante di discussione per un bel po’ di tempo. Lo facciamo ricordando anche l’importanza di far assaporare ai nostri candidati un’esperienza irripetibile”.

Il calo

La possibilità di ritirare alcune delle 23 categorie degli Oscar dalla trasmissione è stata a lungo oggetto di dibattito. Nel 2019, l’accademia ha inizialmente cercato di mandare in onda quattro categorie – cinematografia, montaggio, trucco e acconciature e cortometraggi live-action – in un segmento abbreviato e registrato. Ma dopo una reazione negativa, l’Academy ha fatto marcia indietro nove giorni prima dello spettacolo. Gli ascolti però hanno continuato a scendere. La trasmissione dell’anno scorso, segnata dai protocolli Covid, è precipitata al minimo storico di 9,85 milioni di spettatori.

Il premio del pubblico

La novità dell’edizione 2022 è il premio del pubblico, con tanto di statuetta virtuale: fino al 3 marzo è possibile votare il proprio film preferito del 2021, così come la scena preferita dello scorso anno cinematografico. Basta andare su Twitter, scrivere il titolo del film e usare l’hashtag #OscarFanFavorite o #OscarsCheerMoment, nel caso della la scena. L’iniziativa è piaciuta ai fan di Johnny Depp: stanno invitando tutti a votare in massa l’attore, “messo da parte” da Hollywood dopo le vicende giudiziarie e personali per fargli vincere uno di questi premi per il film Minamata.