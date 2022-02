La Consulta ha dichiarato inammissibile il quesito referendario sull’eutanasia

La Consulta dice no al quesito referendario sull’eutanasia. “La Corte costituzionale – si legge in una nota – si è riunita oggi in Camera di consiglio per discutere sull’ammissibilità del referendum denominato “Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.

Domani Camera di consiglio sugli altri 7 quesiti

I giudici torneranno a riunirsi domani mattina, a partire dalle 9,30, per il vaglio di ammissibilità sugli altri 7 quesiti presentati. Per domani, dunque, si attende la decisione della Consulta sui 6 referendum in materia di giustizia e su quello sulla cannabis legale. Intanto, giovedì pomeriggio riprenderà l’esame della proposta di legge sul fine vita alla Camera. E’ quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Cappato: “Brutta notizia, avanti con altri strumenti”

“Questa per noi è una brutta notizia. È una brutta notizia per coloro che subiscono e dovranno subire ancora più a lungo. Una brutta notizia per la democrazia”. Lo ha detto Marco Cappato, dell’Associazione Luca Coscioni. “Sull’eutanasia proseguiremo con altri strumenti, abbiamo altri strumenti. Come con Piergiorgio Welby e dj Fabo. Andremo avanti con disobbedienza civile, faremo ricorsi. Eutanasia legale contro eutanasia clandestina”.

Letta: “È una spinta al Parlamento per approvare la legge”

“La bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum sull’eutanasia legale deve ora spingere il Parlamento ad approvare la legge sul suicidio assistito, secondo le indicazioni della Corte stessa”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.

Conte: “Ora correre sulla legge”

“Ci conforta che con il testo Perantoni, noi abbiamo un progetto normativo ben articolato. Ora quindi dobbiamo correre più decisi, sollecitare le altre forze politiche per portare avanti il nostro progetto”. Lo dice il leader del M5S, Giuseppe Conte, in assemblea congiunta di deputati e senatori Cinquestelle sui referendum, a proposito della bocciatura, da parte della Consulta, del quesito sull’eutanasia. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità “a questo punto la questione appare superata”, aggiunge. Spiegando ai parlamentari che già ieri “ragionavamo” sul fatto che il quesito così posto “creava un vuoto legislativo. Il consenso poteva essere acquisito senza controllo”.

Salvini: una bocciatura non è mai una buona notizia

“Sono dispiaciuto, la bocciatura di un referendum non è mai una buona notizia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la bocciatura del referendum sull’eutanasia legale.

Meloni: sacrosanta la decisione della Consulta

“Sacrosanta la decisione della Corte costituzionale di dichiarare inammissibile il referendum proposto dai radicali sull’omicidio del consenziente, anche se sano. Un quesito inaccettabile ed estremo che avrebbe scardinato il nostro ordinamento giuridico, da sempre orientato alla difesa della vita umana e alla tutela dei più fragili e deboli. Una sentenza di buon senso. C’è ancora spazio nel nostro ordinamento per difendere il valore della vita, come Fratelli d’Italia intende fare con il suo impegno”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Gelmini: “Sono cattolica, bisogna rispettare le sofferenza”

“È un tema delicato che interroga la coscienza e la fede di ciascuno di noi. Sono cattolica, ma credo che si debbano rispettare le sofferenze di tante persone. Spero che su queste tematiche ci sia libertà di coscienza”. A dirlo a la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini.