La danza come arte

“L’arte del vivere somiglia più all’arte della lotta che a quella della danza, per il doversi sempre tenere in guardia e ben saldi contro i colpi che cadono su di noi all’improvviso.”

MARCO AURELIO

Questa citazione dell’Imperatore Marco Aurelio è oggi più attuale che mai, soprattutto per il mondo della danza e dell’arte che in questo periodo, da più di un anno, sta subendo una fortissima crisi a causa delle restrizioni dovute al Covid e, sta lottando senza danzare più, per riappropriarsi del proprio spazio vitale.

Dietro ad un’insegnante c’è un mondo fatto di allieve, sogni, impegno, fatica ma ci sono anche altri lavoratori che oggi insieme al mondo della danza si trovano disoccupati. Coreografi, costumisti, registi, musicisti e assistenti.

Lo spirito dell’ASD Dancestudio

La Danza respira all’unisono con lo spettacolo, altro settore fortemente colpito in questo periodo emergenziale. I teatri vuoti sono un fallimento del nostro Paese che ci ha sempre regalato bellezza e un palcoscenico ricco di arte, ballo, musica, cultura.

Gli italiani però, lo sappiamo, sono resilienti, parola sentita spesso in questo periodo ma più che lecita per la nostra Nazione fatta da italiani pronti a reinventarsi per celebrare la loro professione.

La danza è una professione come tutte le altre che inizia da una passione coltivata fin da giovanissimi. Dietro ad un ballerino ci sono anni di fatica, sacrificio, impegno, per realizzare il sogno di calcare un palcoscenico e di regalare emozioni a cui nessuno di noi vuole rinunciare.

La missione della Scuola ASD DANCESTUDIO di Mirano diretta dalla Maestra Germana Scarazzato è proprio quella di fornire un’ampia scelta di discipline artistiche.

Un nuovo progetto

Dalla danza classica madre di tutte le discipline che inizia dal Gioco Danza per le allieve più piccoline (dai 3 anni in su) alla Danza Moderna, Contemporanea sui tacchi, fino al Floor Barre o Yoga e per le neo mamme ed i loro meravigliosi bebè che la mattina possono rilassarsi con il mamma gym.

La nuovissima location a Mirano regala un ambiente spazioso e accogliente che permette anche esercizi aerei su fasce o amache.

Il nuovissimo progetto è infatti Il Pilates Aereo, conosciuto anche come pilates antigravity, una disciplina divertente diventata ormai una vera e propria tendenza, unisce agli esercizi del pilates quelli dello yoga e del fitness. La particolarità di questa variante, infatti, sta nell’utilizzo di altalene di stoffa sulle quali vengono eseguiti i classici esercizi di pilates. Sfruttando il sostegno dei supporti, a giovarne di più è soprattutto la colonna vertebrale e le articolazioni, per queste ragioni è anche perfetto per chi ha qualche chilo di troppo perché il solo peso presente in questo allenamento è il peso del corpo. Le altalene di stoffa o amache usate per praticare questa variante del pilates, ti permettono di praticare degli esercizi, anche complessi, senza il rischio di farsi male.

Come trovarci e divertirvi

Se decidete di fare un giro in via Galilei 30, Mirano troverete la Scuola e stimolerà sicuramente la curiosità anche dei più scettici e scioglierà la timidezza. La danza non è certamente intesa come una meta difficile da raggiungere ed in quanto espressione e traduzione del linguaggio del corpo Germana crede molto nelle differenze che rendono particolare ogni individuo e ci permettono di renderci unici.

Con il grande augurio di smettere di lottare e di iniziare a ballare.