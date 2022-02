“La stagione del diavolo” di Claudio Pepe domani al Grand Central Literary Festival/Winter edition

Mercoledì 9 Febbraio alle 18:45, presso il Grand Central di via Piave a Mestre, lo scrittore Claudio Pepe presenterà il suo romanzo “La stagione del diavolo” (ed. Masciulli, 2020), nell’ambito della rassegna letteraria ideata da Silvia Scagnetto e denominata Grand Central Literary Festival. Modera l’incontro il giornalista Pierluigi Rizziato, già noto al pubblico del Festival per aver presentato lo scorso giugno il suo libro “Storia di Mestre”. Collabora all’evento l’attrice Giustina Renier.

La trama

“Se siete attratti dal mistero, dalla storia e non siete indifferenti ai temi di attualità, allora La stagione del diavolo è il romanzo che fa per voi” (Francesca Amore). La trama del libro: Simone e Veronica si conoscono in occasione dell’incontro al Circo Massimo con il Papa nell’agosto del 2018. Per circostanze fortuite sono costretti a passare una notte all’interno delle catacombe della Roma Imperiale. Lì trovano antichi personaggi in una storia intricata di misteri. Il sentimento che nasce tra i due ragazzi gli

consente di superare quelle ore terrificanti. Sullo sfondo della nascita di un tenero amore, tra i due giovani, si affaccia uno dei più oscuri e orribili temi della nostra vita. Il racconto svela una bugia universale senza alcun pudore.

Chi è Claudio Pepe

Claudio Pepe è nato nel 1952 e dal 1984 svolge la professione di architetto. Dopo diversi anni impegnato a inventare modelli architettonici innovativi si è dedicato alla sua prima passione per molto tempo lasciata in sordina. La voglia di scrivere storie romanzate lo ha portato a pubblicare questo secondo racconto. Dopo ‘Com’è amaro il paradiso’, uscito nel 2018 con successo, è la volta di quest’opera capace di aver messo insieme i buoni sentimenti di due splendidi giovani da poco diplomati con l’orribile tema della pedofilia nel mondo della Chiesa. L’incontro con l’autore inizierà alle 18:45. I posti per la rassegna sono limitati quindi è consigliato prenotare chiamando lo 041 978278.