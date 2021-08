L’alta moda di Dolce & Gabbana nel cuore di Venezia

Venezia in fermento: in attesa della Mostra del Cinema (1-11 settembre), la città ospita in questi giorni il programma di eventi degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che presentano le nuove collezioni alta moda, alta sartoria, alta gioielleria e alta orologeria. Nelle ultime ore in piazzetta San Marco sono state allestite le passerelle per le sfilate assieme a tutti gli impianti di illuminazione e audio. Gli appuntamenti iniziano a Palazzo Ducale sabato 28 agosto con un’esposizione di gioielli e orologi, mentre il momento clou è domenica 29 agosto con la sfilata di abiti “haute couture” (con un omaggio allo stile ‘700 veneziano) che si svolge, appunto, in piazzetta San Marco. Lunedì 30 agosto, infine, la presentazione, in Arsenale, delle nuove collezioni di alta moda e alta sartoria, seguita da una festa. Tra gli ospiti dei due stilisti ci sono l’attrice statunitense Sharon Stone, già “paparazzata” nelle ultime ore, e Heidi Klum.

La sfilata

Alla sfilata di domenica, tra Palazzo Ducale e la Biblioteca Marciana, sono attesi 500 ospiti che si siederanno a tavolini ispirati a quelli degli storici caffè di piazza San Marco. Per l’occasione saranno presenti anche i gondolieri: vestiti con speciali divise, classiche ma firmate D&G, sfileranno dal molo insieme alle modelle, dopo averle condotte nelle proprie imbarcazioni. Esposizioni si terranno in varie location: dalla Scuola grande della Misericordia a quella di San Rocco, dalla pescheria di Rialto alla sede del casinò di Ca’ Vendramin-Calergi.

L’ordinanza

Per l’occasione, il Comando della polizia locale ha emanato un’ordinanza che prevede per domenica, dalle 17 alle 21.30, il divieto di accesso a piazza San Marco dal ponte della Paglia e dal ponte della Zecca, oltre che nell’area delimitata con tendiflex compresa tra la basilica i piloni porta pennoni e la loggetta del Sansovino. Sempre nella giornata del 29 agosto, dalle 19.30 alle 21, è interdetto l’accesso alla fondamenta dei Giardini ex Reali dal ponte dell’Accademia dei pittori, mentre l’area tra questo ponte e quello della Zecca dovrà rimanere sgombera. Dalle ore 20 del 29 agosto alle 2 del 30 agosto la polizia locale potrà invece regolare l’accesso alla zona della pescheria di Rialto.