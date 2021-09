MUS#AICO e la musica riprende forma

Antoni Gaudí nella composizione dei suoi mosaici diceva: «Bisogna metterle a manciate, altrimenti non finiremo mai». Nacque così il caratteristico stile (il trecandìs) in cui il riutilizzo di piastrelle, ceramiche smaltate e stoviglie, divenne Arte. È su questa visione che Musici la Meridiana realizzerà un MUS#AICO di brani tratti dal proprio repertorio, con i quali come tante tessere, comporremo per voi una serata colorata con la nostra musica fatta di nuova vita e nuove sfumature.

Torneremo così a colorare una serata d’estate

Sabato 18 settembre ore 21.00 presso il Parco Biblioteca Comunale di Spinea. Mus#aico, un concerto dei migliori brani del repertorio che, con le sue tessere, darà vita ad una serata ricca di emozioni.

Indicazioni

Entrata con offerta libera.

Prenotazione obbligatoria:

www.eventbrite.it/e/biglietti-musaico-168352399559

www.musicilameridiana.it

Chi sono

Musici La Meridiana realizza progetti multimediali incentrati sulla musica dal vivo. Vengono utilizzati brani di musica d’autore italiana e straniera, musiche da film e musica propria. L’Associazione è composta da coristi, musici e tecnici volontari che portano in scena concerti multimediali il cui scopo è diffondere, attraverso i propri progetti, valori etici e morali. Il gruppo Musici La Meridiana contribuisce nel realizzare progetti di sviluppo sostenibile grazie al ricavato devoluto in beneficenza.