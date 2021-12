“Nero”, la nuova serie a fumetti Bonelli ambientata nel Medioevo

Il prossimo 16 dicembre Sergio Bonelli Editore pubblicherà Nero. Così in terra, primo volume di una nuova serie a fumetti scritta e disegnata da Emiliano Mammucari (Dylan Dog, Orfani) insieme al fratello Matteo (Orfani), con i colori di Luca Saponti. La serie fa parte della linea Audace di Sergio Bonelli Editore, inaugurata nel 2018 e pensata per un pubblico maturo, sotto cui sono già uscite serie come Senzanima, Deadwood Dick, Il confine, K-11 e Cani sciolti.

La storia

Nero narra la storia di due guerrieri, uno arabo e uno cristiano, che lottano fianco a fianco per sventare una minaccia che incombe sull’umanità, sullo sfondo delle Crociate. Una saga che mescola il mondo cupo e avventuroso del Medioevo alla tradizione favolistica orientale. La serie, composta da volumi cartonati a colori in formato 22×30 centimetri, sarà distribuita in libreria e fumetteria. Il primo albo in uscita il 16 dicembre conta 80 pagine, per un prezzo di copertina di 17 euro e si può già acquistare anche online.

Di seguito la sinossi del primo volume e alcune pagine in anteprima

Due uomini portano sulla pelle il marchio delle proprie ossessioni. Uno arabo, uno cristiano. Entrambi esseri umani. Emiliano Mammucari, di nuovo in coppia con il fratello Matteo dopo l’esperienza della miniserie Orfani: Terra, dà vita a una saga avventurosa in più volumi. Sullo sfondo storico delle Crociate si muovono le vicende dei nostri personaggi, che mescolano elementi dell’immaginario favolistico mediorientale – geni, spiriti, magia ancestrale – al mondo cupo e avventuroso del medioevo cristiano, con battaglie campali, epiche sfide, condottieri, monaci, trafficanti e giovani paladini in cerca di fortuna.