Nuovo successo per Insieme Idee e Persone

Numerosi gli spettatori per le due puntate di mercoledì 3 e giovedì 4 marzo della trasmissione Insieme Idee e Persone condotta da Vincenzo Lovino.

Oltre a quelli collegati per la diretta televisiva tantissimi hanno visto la trasmissione tramite Facebook e Youtube, nelle pagine dedicate.

Gli argomenti

Nuove nomine per il Governo Draghi e dimissioni annunciate. Sanità e vaccini. Turismo, cultura e i progetti della Regione Veneto.

Gli ospiti:

– Giacomo Cusumano, Consigliere Comunale Padova, M5S

– Giulia Andrian, Consigliere Comunale Schio (Vi), PD.

– Marco Schiesaro – Sindaco di Cadoneghe (Pd).

– Mattia Stoppato, Capogruppo Lega San Giovanni Lupatoto, Vicecoordinatore Lega Giovani Verona.

– Flavia Pastò, Assessore Turismo, Edilizia Privata, Pari Opportunità Jesolo.

– Filippo Rigo, Vicecapogruppo Lega, Consiglio Regionale Veneto.

– Nicolò Sterle, Consigliere Comunale Arzignano (Vi), Capogruppo Forza Italia.

– Marco Zecchinato, Consigliere Regionale Veneto, Lista Zaia.

– Sen. Riccardo Nencini, Partito Socialista Italiano.

– Dr Cristian Berton, Medico Chirurgo Ortopedia, Posturologia e Traumatologia – Medicina Sportiva.

– Davide Giacomin, Segretario Provinciale Giovani Democratici Vicenza.

I temi

L’estate è praticamente alle porte e si spera possa portare una ventata di normalità al nostro Paese e alla nostra Regione con un auspicabile calo dei contagi.

Parliamo di turismo con Flavia Pastò, Assessore Turismo, Edilizia Privata, Pari Opportunità Jesolo: “Adesso è il momento dei vaccini, noi siamo pronti e vorremmo riuscire a vaccinare tutto il personale turistico prima dell’inizio della stagione. Come comune ci stiamo attivando per sgravare le spese fisse dei nostri esercenti, contiamo più di 350 Hotel e numerosi locali e discoteche che da un anno sono chiusi. Noi speriamo di poter riuscire a lavorare bene questa estate, abbiamo già iniziato il rifacimento delle spiagge e un distanziamento maggiore degli ombrelloni in modo di poter far soggiornare i nostri ospiti sotto l’ombrellone senza mascherina e farla mettere solo se ci si sposta dalla propria area, prenotazione tramite app e distanziamento dei tavoli in sicurezza per i ristoranti. Ricordiamo anche le varie passeggiate naturalistiche che si possono fare in laguna, le piste ciclabili e la vicinanza con la bellissima Venezia, città d’arte e cultura”.

Salvini è diventato europeista o conserva un aspetto critico all’interno del Governo?

Lo abbiamo chiesto a Filippo Rigo, Vicecapogruppo Lega, Consiglio Regionale Veneto: “La lega rimane identitaria, siamo entrati nel Governo in un momento storico molto particolare e ci stiamo impegnando a portare avanti alcune battaglie con responsabilità, non esimendoci dal riservare delle eventuali giuste critiche. Il Ministro Giorgetti allo sviluppo economico ha già portato un grande cambio di passo, per portare avanti la produzione dei vaccini in Italia ed essere il più autonomi possibili. Per il turismo il Ministro Garavaglia sta facendo dei grandi passi avanti con la vaccinazione di tutti gli operatori turistici e la maggiore cooperazione con le Regioni e, anche il Ministro Stefani per la disabilità sta sensibilizzando molto questo tema dove ci sarà uno sguardo maggiore e con più attenzione”.

Le news

La diretta del 4 marzo si apre con la notizia fresca di cronaca delle dimissioni del Segretario del PD Nicola Zingaretti. Dimissioni irrevocabili o strategia politica? lo abbiamo chiesto ai nostri ospiti

Sen. Riccardo Nencini, Partito Socialista Italiano: “Penso che le dimissioni di Zingaretti siano una delle conseguenze di una crisi di Governo iniziata mesi fa, quello che ho visto nel corso dei mesi è un Partito Democratico che ha fatto fatica ad interpretare la situazione critica di questo periodo emergenziale e porta le ferite di un cambio di Governo avvenuto nell’estate 2019, salvo però che il gesto di Zingaretti non sia tattica per farsi rieleggere con una forza maggiore”.

