Oscar 2022, ‘Coda’ miglior film. Italia a mani vuote

‘I segni del cuore – Coda’ si è aggiudicato l’Oscar per il Miglior film agli Oscar 2022. Italia a mani vuote, Sorrentino battuto da ‘Drive my car’ alla 94esima edizione degli Academy Awards che si sono fermati per un tributo silenzioso di un minuto all’Ucraina. La pellicola del regista Sian Heder ha fatto il pieno portando a casa tutti e tre i premi ai quali era stata candidata: film, attore non protagonista (Troy Kotsur) e sceneggiatura non originale (Sian Heder). Il grande favorito della serata con ben 12 candidature, ‘Il potere del cane’, ha conquistato soltanto l’Oscar per la miglior regia. Jane Campion, prima regista candidata per la seconda volta, è la terza donna nella storia a ottenere la statuetta in questa categoria, un anno dopo l’Oscar a Chloé Zhao. Si tratta, tra l’altro, dell’unico premio ottenuto da Netflix.

Italia a mani vuote

‘E’ stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino, candidato alla statuetta come Miglior film internazionale, è stato battuto dal giapponese ‘Drive my car’ di Ryûsuke Hamaguchi. Anche l’Oscar per i migliori costumi, che vedeva in lizza l’italiano Massimo Cantini Parrini per ‘Cyrano’, è andato a Jenny Beavan per ‘Crudelia’. Infine a bocca asciutta anche Enrico Casarosa candidato per il film d’animazione ‘Luca’, premio che invece è andato a ‘Encanto’ diretto da Byron Howard e Jared Bush, insieme alla regista Charise Castro Smith. Kenneth Branagh si è aggiudicato l’Oscar per la Miglior sceneggiatura originale con ‘Belfast’, battendo ‘King Richard – Una famiglia vincente’, ‘Don’t look up’, ‘Locorice Pizza’ e ‘La persona peggiore del mondo’. E’ la prima statuetta per l’attore e regista britannico che per la stessa categoria e sempre con ‘Belfast” aveva vinto il Golden Globe. Will Smith ha vinto l’Oscar come Miglior attore protagonista per ‘King Richard – Una famiglia vincente’. L’attore, che è scoppiato in lacrime durante il suo discorso, era stato protagonista pochi minuti prima di un alterco con Chris Rock che aveva fatto una battuta infelice su sua moglie Jada Pinkett Smith.