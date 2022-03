Oscar 2022, guerra Ucraina-Russia nella cerimonia

A giudicare dalla tradizione, è difficile che nella notte degli Oscar non ci sarà qualche riferimento alla guerra Ucraina-Russia. Per usare un modo di dire caro agli americani, quest’anno il conflitto è l’elefante nella stanza. E Hollywood non sa ancora molto bene come muoversi di fronte all’invasione russa. Ma è probabile che, tra i tanti gesti di solidarietà all’Ucraina e le invettive anti-Putin arrivati numerosi dalle star, la cerimonia degli Oscar di domenica sera possa riservare qualche sorpresa. Negli ultimi anni l’incursione dell’attualità politica nella cerimonia degli Oscar è diventata una costante. Ed è difficile che quest’anno possa fare eccezione, con un conflitto in corso, il cui esito tiene con il fiato sospeso tutto il mondo.

Gli attori

A Hollywood di persone direttamente interessate ce ne sono più d’una. Mila Kunis, nata in Ucraina, e suo marito Ashton Kutcher hanno messo la loro notorietà al servizio della causa ucraina. La raccolta fondi lanciata dalla coppia sul sito GoFundMe ha già totalizzato oltre 35 milioni di dollari destinati a finanziare aiuti di emergenza e alloggi per i rifugiati ucraini nei paesi vicini. Lo stesso presidente Volodymyr Zelensky ha accolto con favore l’iniziativa. Ashton Kutcher e Mila Kunis “sono stati tra i primi a reagire alla nostra angoscia”, ha scritto il capo di stato ucraino, che era ancora un attore prima della sua elezione. “Grati per il loro supporto. Impressionato dalla loro determinazione”, ha aggiunto. Sean Penn, che era a Kiev per un documentario quando la Russia ha lanciato l’offensiva contro l’Ucraina, ha attivato la sua fondazione umanitaria che aiuterà i rifugiati in Polonia. “L’Ucraina è la punta di diamante della lotta per i sogni della democrazia. Se la lasciamo a combattere da sola, perdiamo la nostra anima come America”, ha detto l’attore. Arnold Schwarzenegger ha invitato Vladimir Putin a porre fine a questo conflitto “insensato”, in un messaggio che è diventato virale sui social network.