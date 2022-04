Oscar, Will Smith lascia l’Academy dopo lo schiaffo a Chris Rock

Will Smith ha rassegnato le dimissioni dall’Academy dopo lo schiaffo dato a Chris Rock domenica scorsa sul palco della cerimonia degli Oscar. L’attore aveva colpito il conduttore della cerimonia dopo che questi aveva fatto una battuta sulla testa rasata di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will malata di alopecia. Meno di un’ora dopo Smith è salito sul palco per ricevere la statuetta come Miglior attore in ‘King Richard’, scusandosi in lacrime con gli amici e il pubblico, ma non con Rock, al quale ha chiesto scusa qualche giorno dopo.

Le dimissioni

“Le mie azioni alla presentazione della 94a edizione degli Academy Awards sono state scioccanti, dolorose e imperdonabili”, ha affermato Will Smith. L’Academy ha accettato le dimissioni e ha comunicato che “continuerà ad andare avanti” con procedimenti disciplinari nei confronti dell’attore.