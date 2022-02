Paolo Sorrentino corre per l’Oscar

Il film di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio” è candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Lo ha annunciato l’Academy Awards che ha svelato le candidature alle prestigiose statuette la cui cerimonia si svolgerà il 27 marzo a Los Angeles.

Parla Sorrentino

“Sono felicissimo, per me è già una grande vittoria”, commenta Sorrentino. “Un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l’ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre”.