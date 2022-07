Premio Strega 2022, Desiati vincitore con ‘Spatriati’

Mario Desiati, autore di ‘Spatriati’ (Einaudi), è il vincitore del Premio Strega 2022. Desiati ha ottenuto 166 voti. Lo scrittore pugliese, che era già entrato in cinquina nel 2011 con ‘Ternitti’, si è aggiudicato la 76esima edizione battendo la concorrenza di Claudio Piersanti che con ‘Quel ‘Quel maledetto Vronskij’ (Rizzoli) che si è classificato secondo con 90 voti.

La dedica

Desiati non si è concesso il tradizionale brindisi con il Liquore Strega subito dopo la proclamazione della sua vittoria da parte di Emanuele Trevi. “Lascio questa bottiglia intonsa”, ha detto. “La berrò in Puglia in ricordo degli scrittori della mia terra – ha aggiunto – In particolare di Maria Teresa Di Lascia che vinse lo Strega nel 1995 ma non potè bere questa bottiglia perchè morì pochi mesi prima”.