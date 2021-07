Presentazione del libro “Il Comandante. Bracconieri, malfattori e altre storie” di Isidoro Furlan

Riceviamo e pubblichiamo. ACR Associazione per la Cultura Rurale e il suo Presidente on. Sergio Berlato, presenteranno oggi il libro “Il Comandante. Bracconieri, malfattori e altre storie” di Isidoro Furlan, alle ore 11:00 presso Glamour Hotel, Via Valsugana n. 90, 36022 Cassola (VI).

La presenza di Berlato

Durante la conferenza stampa verrà presentata l’Associazione per la Cultura Rurale dal suo Presidente, il Deputato al Parlamento europeo on. Sergio Berlato.