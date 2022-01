Red Canzian grave in ospedale a Treviso

Red Canzian risponde al telefono dall’ospedale di Treviso con la solita cortesia anche se con un filo di voce. Ha rischiato la vita eppure il primo pensiero è per lo spettacolo andato in scena sabato sera, 15 gennaio, al Metropolitano di San Donà, il suo “Casanova opera pop” cui lavorava da anni: «E’ stata la cosa più bella che il pubblico abbia visto negli ultimi dieci anni. Mi è dispiaciuto non esserci, ma abbiamo fatto davvero qualcosa di bello».

I motivi dell’assenza

Lui non c’era perché da alcuni giorni è ricoverato a causa di una brutta infezione che ha rischiato di portarlo alla setticemia. Ha mandato un messaggio ai fan al termine dello spettacolo: «Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché».

In miglioramento

Dal Ca’ Foncello parla lentamente ma tiene a rassicurare i tanti, tantissimi che lo seguono: «Adesso va un po’ meglio, ma sono in terapia intensiva. Ho avuto un’infezione al cuore, rischiosa, si stava aggrappando alla protesi aortica che mi era stata messa, rischiava di rovinare il lavoro fatto nel 2015».

Il Casanova

Con ogni probabilità, Red Canzian dovrà rinunciare anche alla prima di “Casanova opera pop” fissata al Malibran di Venezia per il prossimo venerdì 21 gennaio, data già sold-out come peraltro le successive, il 22 e il 23 gennaio.

Il messaggio di Zaia

Nel pomeriggio del 16 gennaio, anche il presidente veneto Luca Zaia ha voluto dimostrare la sua vicinanza all’ex Pooh, diffondendo un messaggio indirizzato a lui: «Forza Red, riprenditi in fretta. Ti aspettiamo per festeggiare con “Casanova Opera Pop”, perché il tuo posto è lì: nel cuore della musica e della gente». Aggiungendo: «Rivolgo a Red Canzian i miei più affettuosi auguri di pronta guarigione. Il fatto che abbia lui stesso voluto dare la notizia diffondendo un video, in qualche modo ci tranquillizza sulle sue attuali condizioni di salute. Lo aspettiamo a braccia aperte a deliziare la gente con la sua arte e con il suo essere una bella persona, anche oltre la straordinaria bravura».