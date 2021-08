Ridley Scott sarà premiato alla Mostra del Cinema

Il regista britannico Ridley Scott, che tra i suoi maggiori successi conta Il Gladiatore, Alien e Blade Runner, riceverà il premio Cartier Glory to the Filmmaker nel corso della 78ª Mostra del Cinema di Venezia. Al Lido presenterà anche la sua ultima fatica, The Last Duel, interpretato da Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck.

Ridley Scott premiato a Venezia 78

«L’approccio personale al cinema di genere, – ha detto Alberto Barbera, direttore della Mostra – in grado di conciliare esigenze dello spettacolo, aspettative del grande pubblico e pretese dei critici, costituisce l’elemento che maggiormente caratterizza il cinema di Ridley Scott. Se anche avesse diretto un solo film, il regista inglese sarebbe comunque entrato di diritto nell’olimpo dei grandi cineasti del cinema contemporaneo grazie a Blade Runner, il film che ha maggiormente influenzato la fantascienza moderna facendo scuola nei decenni a venire».

Cartier sponsor

«Per la prima edizione del premio Cartier Glory to the Filmmaker, Cartier è orgogliosa di unirsi alla Biennale di Venezia nell’onorare Ridley Scott per il suo straordinario lavoro, per il talento e per l’eccezionale contributo al cinema contemporaneo», ha dichiarato Arnaud Carrez, chief marketing officer di Cartier.