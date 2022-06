Roberto Brunetti, ‘Er Patata’ trovato morto in casa a Roma. Aveva 55 anni

L’attore Roberto Brunetti, noto come ‘Er Patata’, è stato trovato morto in casa a Roma. A dare l’allarme ieri sera, intorno alle 22.30, è stata la compagna dopo che l’attore, cinquantacinquenne, che ha recitato anche nel film Romanzo Criminale, non rispondeva al telefono e al citofono del suo appartamento in zona piazza Bologna.

Le ipotesi della morte

I vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Salario una volta entrati nell’abitazione hanno trovato Brunetti riverso sul letto. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e l’appartamento era in ordine. In casa sono stati trovati residui di cocaina e due panetti hashish. A chiarire le cause della morte sarà l’autopsia che verrà disposta dalla Procura di Roma.