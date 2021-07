San Michele al T./Bibione: al via la mostra “Sei nell’anima”

Al via il secondo appuntamento dal tema “Sei nell’anima” di SAN MICHELE IN ARTE 2021, la rassegna artistica che ogni quindici giorni espone opere pittoriche, scultoree, fotografiche e digitali, nei locali sotto i portici di piazza della Libertà a San Michele al Tagliamento di fronte al municipio.

A creare e curare l’iniziativa è la NEXT Art, il ramo artistico dell’Associazione veneziana NEXT, che per questo secondo appuntamento ha voluto contribuire, assieme agli artisti, alla sensibilizzazione contro i maltrattamenti e l’abbandono degli animali. Nel farlo, ha invitato l’associazione Una Zampa nel Cuore di Portogruaro e con il Rifugio di Caramello di Bibione per la raccolta fondi che verrà devoluta all’oasi felina.

Oggi l’inaugurazione

All’inaugurazione alle 17.30, saranno presenti, oltre alla responsabile di NEXT Art e l’amministrazione comunale, anche gli operatori del Rifugio di Caramello che spiegheranno l’importanza della sterilizzazione dei randagi e della sensibilizzazione volta a contrastare il maltrattamento domestico.

La responsabile

“L’esposizione artistica mette proprio in risalto il rapporto indissolubile uomo, animale e natura animale – spiega Vanessa Modafferi responsabile NEXT Art e curatrice del progetto – una serie di dipinti che esprimono a pieno tutta l’importanza e l’emozione per il legame che si crea con il proprio animale: quel filo invisibile e indistruttibile che unisce due anime in una sola entità. Un figlio, un fratello, un amico senza mai fine che va oltre la percezione fisica. Con il figurativo e l’astratto gli artisti danno il loro personale contributo con un punto di vista estremamente intimo nel quale il visitatore potrà ritrovarsi, confrontarsi o semplicemente apprezzarne le tecniche e le armonie.”

Sempre disponibili ai contatti: ilrifugiodicaramello@gmail.com e a.unazampanelcuore@libero.it

Gli altri partecipanti

Gli artisti partecipanti sono: Lucia Zamburlini, Andrea Pagotto, Simone De Bortoli, Michela Martin, Marta Arnoldo, Martina Tauro, Giusy Scandurra, Sandra Boschetti e le poesie di Rita Maria La Boria.

Info mostra 342.0753907 email nextassociazione@gmail.com www.associazionenext.it/newseventi.html