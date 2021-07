San Michele al T./Bibione, cultura: inizia oggi “la vetrina delle storie”

Cinque appuntamenti dedicati ai bambini dai 5 anni in su, letture e laboratori a cura di Damatrà. Anche quest’estate la Biblioteca e Damatrà offrono ai più piccoli dei laboratori e delle narrazioni per divertirsi assieme ai libri! 5 appuntamenti di mercoledì che si svolgeranno in Piazza Libertà, di fronte alla nuova biblioteca, e nel Parco di Villa de Buoi:

Gli incontri:

– 28 luglio, ore 18, Piazza Libertà: MILLE SOLI DA GUARDARE

– 4 agosto, ore 18, Villa de Buoi: NEL BOSCO DEGLI ALBERI PARLANTI

– 18 agosto, ore 18, Piazza Libertà: L’INVENTA STORIE

– 25 agosto, ore 18, Villa de Buoi: ANDAR PER ALBERI

– 1 settembre, ore 10.30, Villa de Buoi: NELLA SELVA OSCURA

Gli appuntamenti sono gratuiti, è necessaria la prenotazione:

biblioteca@comunesanmichele.it, 0431.516100 e 335.7621362