San Michele al t./Bibione: torna “Teatro e musica nelle frazioni”, primo appuntamento giovedì 24 giugno con la commedia Ben-Hur

Torna la rassegna “Teatro e musica nelle frazioni” organizzata dall’Assessorato alla cultura del Comune di San Michele al T./Bibione. Quest’estate gli appuntamenti di teatro e musica saranno divisi in tre temi: Teatro nelle frazioni, Four seasons festival e Biografie di vita rock, per un totale di 19 serate con inizio alle 20.45. Per questa edizione l’amministrazione comunale investe 55mila euro. “Il teatro e la cultura riprendono vita – ha commentato l’assessore Elena De Bortoli – nelle scorse edizioni abbiamo potuto constatare l’entusiasmo e la partecipazione dei nostri cittadini di tutte le frazioni del territorio. Un “menu’” vario per tutti i gusti, musica e teatro hanno la capacità di socializzazione e noi vogliamo questo, dopo mesi molto difficili per la nostra comunità”.

L’assessore

Il primo appuntamento è per giovedì 24 giugno a Terzo Bacino, con la commedia Ben Hur, sul palco la compagnia teatrale “La moscheta”, mentre sabato 26 giugno, sempre a Terzo Bacino, l’appuntamento è con la musica del Mestizo Saxophone Quartet, la serata, dal titolo Soundscapes of the world, sarà caratterizzata dall’abbinamento tra musica e degustazione di vini. Gli appuntamenti musicali del Four seasons festival saranno 7, organizzati dall’Associazione Viriditas con appuntamenti dedicati a diversi generi musicali e con ospiti importanti. Gli appuntamenti teatrali sono a cura di Teatro dei pazzi, alcune serate avranno ospiti compagnie teatrali locali, in altre invece saranno proprio i componenti dell’Associazione Teatro dei pazzi a salire sul palco. Gli spettacoli teatrali sono 9, spaziano dalla commedia allo spettacolo legato al circo, dallo spettacolo in lingua friulana alle vite di artisti. Infine ci saranno 3 appuntamenti con le Biografie di vite rock, spettacoli di teatro-canzone che raccontano le biografie di musicisti, a cura di Teatro dei pazzi. Per partecipare alle serate sarà necessario prenotare tramite mail a biblioteca@comunesanmichele.it, o al telefono 0431.516100 o WhatsApp 335.7621362